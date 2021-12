Altes Lager

Seit der Wiedereröffnung des Impfzentrums in Luckenwalde ist der Ansturm dort groß. Um Impfwilligen auch ohne lange Wege vor Ort in der Gemeinde Niedergörsdorf ein Angebot zu machen, hat der Feuerwehrverein Altes Lager kurzfristig einen Impftag organisiert. Stattfinden soll er bereits am kommenden Sonnabend, dem 18. Dezember im Kulturzentrum „Das Haus“. Wie der Vorsitzende des Feuerwehrvereins und Organisator Max Göritz berichtet, stellt der Landkreis Teltow-Fläming dem Impfteam in Altes Lager insgesamt 300 Dosen Impfstoff von Moderna und Biontech zur Verfügung. Die Aktion startet ab 8.30 Uhr.

Laut Göritz können vorab Termine vereinbart werden. „Das richtet sich besonders an die älteren Mitbürger, die nicht mehr so mobil sind und zum Beispiel auf einen Fahrdienst angewiesen sind“, erklärt er. Aber auch Kurzentschlossene haben die Chance auf eine Impfung. „Man kann auch ohne Termin kommen und sich in die Schlange stellen“, so Max Göritz. „Da muss man aber erfahrungsgemäß eine Wartezeit von einer halben bis zu einer Stunde einplanen.“ Impfwillige können zum Impftag in Altes Lager sowohl ihre Booster- als auch die Erstimpfung erhalten.

Drei Ärzte impfen – DRK unterstützt

Mitzubringen seien dazu der Personalausweis und der Impfausweis. Um Zeit zu sparen können sich Impflinge den Anamnese- und Einwilligungsbogen schon vorab aus dem Netz herunterladen, ausdrucken und fertig ausgefüllt zum Impftag im „Haus“ mitbringen. Marko Göritz hat gemeinsam mit seinem Vater Marko Göritz – der auch Ortsvorsteher von Altes Lager ist – drei Ärzte organisiert, die die Impfungen am Samstag durchführen werden. Darüber hinaus bekomme man personelle Unterstützung vom DRK, so Max Göritz.

Lob für die Initiative gab es jüngst von Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft). „Ich freue mich sehr über diese Initiative, weil doch viele Bürger aktuell Probleme damit haben, einen Impftermin zu bekommen. Dafür ein großes Dankeschön“, so die Bürgermeisterin in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung.

Hinweis: Termine für den Impftag am 18. Dezember im „Haus“ können ab sofort montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr unter Tel. 0151/58146878 vereinbart werden. Bei Bedarf kann zudem die Abholung organisiert werden.

Von Isabelle Richter