Altes Lager

Über den kommenden Breitbandausbau wollen die Schwedter Stadtwerke GmbH, das Unternehmen e.discom und der Landkreis Teltow-Fläming die Einwohner der Gemeinde Niedergörsdorf während einer Infoveranstaltung informieren. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 13. Juli ab 18 Uhr im Kulturzentrum „Das Haus“ in Altes Lager statt.

Beratungsgespräche im Juli und August

Zusätzlich dazu bieten die Schwedter Stadtwerke nachfolgende Beratungsgespräche für diejenigen an, für die die Möglichkeit eines förderfähigen Anschlusses besteht. Die Beratungsgespräche finden in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde statt. Den ersten Termin gibt es am Donnerstag, dem 15. Juli in der Niedergörsdorfer Gemeindeverwaltung. Es folgen Termine am 3. August im Dorfgemeinschaftshaus Langenlipsdorf, am 5. August in der Kulturscheune Seehausen, am 10. August im Sportlerheim Zellendorf und am 12. August im Dorfgemeinschaftsraum Wergzahna. Alle Beratungsgespräche finden in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt.

Lesen Sie auch Planung für den Start des Breitbandausbau in Teltow-Fläming läuft - Arbeiten ab Ende 2021

Der Landkreis Teltow-Fläming und das Unternehmen e.discom Telekommunikation GmbH haben am 14. Juni den Zuwendungsvertrag für den öffentlich geförderten Glasfaserausbau im westlichen Teil des Landkreises unterzeichnet. Demnach sollen 59 Orte ab September 2021 bis Juni 2025 an das zukunftssichere Glasfasernetz angeschlossen werden. Das sind rund 2600 Haushalte, fast 90 Unternehmen und 34 Schulen. Im südlichen Teil mit Jüterbog und Niedergörsdorf sind die Tiefbauarbeiten und die Inbetriebnahme von Ende 2022 bis Anfang 2024 geplant.

Von Isabelle Richter