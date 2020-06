Niedergörsdorf

Der Landesbetrieb Straßenwesen (LBS), der Landkreis Teltow-Fläming und der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming ( WAZ) planen eine Gemeinschaftsmaßnahme im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf. Im Zuge der Deckensanierungen der Kreisstraßen 7210 und 7211 soll auch die Kreuzung im Ort grundhaft saniert werden. Die Baumaßnahme startet ab dem 1. Juli und wird voraussichtlich bis zum 23. Oktober andauern.

Ausführliche Informationen dazu gibt es für interessierte Bürger am heutigen Freitag persönlich vom Chef der Luckenwalder Straßenmeisterei. Ab 19 Uhr lädt Guido Güthling zu einer Info-Veranstaltung in das Dorfgemeinschaftshaus Langenlipsdorf.

Anzeige

Bauabschnitt bei Dennewitz beendet

Weiterhin hat der LBS in der vergangenen Woche mit den Instandsetzungsarbeiten auf der L81 zwischen Rohrbeck und Dennewitz begonnen. Am heutigen Freitag wird die Maßnahme beendet. In Niedergörsdorf und Kaltenborn sind ähnliche Instandsetzungen geplant ( MAZ berichtete). Bauamtsleiter Ron Peterson informierte in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung über den genauen Zeitplan.

Weitere MAZ+ Artikel

Weitere Vollsperrungen im Juli

Demnach werde im zweiten Bauabschnitt die Asphaltdecke der Ortsdurchfahrt Kaltenborn unter Vollsperrung erneuert. Beginn der Maßnahme ist der 1. Juli – Abschluss der 17. Juli. Der Verkehr für Anlieger und Einwohner sowie Angestellte und Lieferanten der ortsansässigen Unternehmen wird gewährleistet.

Der dritte Bauabschnitt umfasst die L81 von der Bahnbrücke bis zur Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf sowie die L812 von der Gemeindeverwaltung bis Wölmsdorf. Gebaut wird zeitweise unter Vollsperrung. Start der Maßnahme ist der 15. Juli. Laut Ron Peterson sollen die Arbeiten bis zum 31. Juli abgeschlossen sein.

Gemeinde erweitert Auftrag an zwei Stellen

Nach Absprache mit dem LBS und der Baufirma Eurovia konnte die Gemeinde Niedergörsdorf den Auftrag außerdem an zwei Stellen erweitern. Laut Bauamtsleiter Peterson wird die Erneuerung des Straßenbelages in Kaltenborn weiter über 60 Meter bis zum Ortsausgang in Richtung Dalichow gezogen.

Darüber hinaus erfolge die Fahrbahninstandsetzung über einen Abschnitt von 900 Metern auf der Ortsverbindungsstraße von Niedergörsdorf nach Dennewitz.

Von Isabelle Richter