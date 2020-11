Niedergörsdorf

Die Ausstellungseröffnung mit Adventsmarkt in den Fluren der Gemeindeverwaltung gehört in Niedergörsdorf bereits seit vielen Jahren zur Tradition. Auch an diesem Donnerstag sollte eine neue Ausstellung mit Naturmotiven des Blönsdorfer Hobbyfotografen Jürgen Würtele eröffnet werden. Seit Ende vergangener Woche steht jedoch fest, dass die Tradition in diesem Jahr nicht wie gewohnt fortgeführt werden kann. Ausgestellt werden die Fotos von Jürgen Würtele zwar trotzdem – wie die zuständige Mitarbeiterin Gabriele Kinas berichtet, wird es jedoch dieses Mal eine stille Eröffnung werden.

Die Niedergörsdorfer Gemeindeverwaltung ist bisher noch nicht für den Besucherverkehr geschlossen. Wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) kürzlich erklärte, können Termine nach Absprache noch persönlich von den Bürgern wahrgenommen werden. Jürgen Würtele hofft, dass so mancher Einwohner dann beim Gang in die Verwaltung auch auf seine Bilder schaut. Denn dort konzentriert er sich dieses Mal auf Motive aus der Heimat.

Anzeige

Vor der Haustür knipsen statt weit reisen

Wie der 85-Jährige weiß, gibt es auch in naher Umgebung zahlreiche Tier- und Pflanzenarten zu entdecken, die einen Schnappschuss wert sind. Noch bis vor einigen Jahren ist Jürgen Würtele, der in Halle Sportbiologie studierte und rund 20 Jahre als Sportlehrer an der Weimarer Hochschule für Architektur und Bauwesen arbeitete, weit gereist. Fotos aus Afrika, Amerika oder China gehören zu seinem Repertoire. Wegen seines Alters unternimmt er weitere Reisen inzwischen aber nur noch selten und widmet sich lieber kleineren Projekten in der Heimat.

In seiner aktuellen Ausstellung finden sich deshalb hauptsächlich Aufnahmen wieder, die in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt entstanden sind. Darunter Aufnahmen eines Seeadlers oder eines seltenen Blutfinken – auch Gimpel oder Dompfaff genannt. Jürgen Würtele möchte den Betrachtern seiner Bilder bewusst machen, welche Schätze auch in der eigenen Region schlummern. „Man verkennt oft die Schönheit der eigenen Umgebung und vergisst zu schnell die Besonderheiten der eigenen Region“, sagt der Hobbyfotograf. „In den letzten Jahren habe ich überwiegend Natur vor der Haustür fotografiert.“

Fotoblitz sorgt für witziges Gerücht

Der 85-Jährige hat sich verschiedenste Fototechniken bei Workshops oder per Recherche im Netz angeeignet. In seinem Garten steht eine kleine Waldhütte, aus der er die Vögel versteckt beobachten und Fotos schießen kann. Aber auch direkt aus seinem Wohnhaus heraus hat er schon beeindruckende Bilder geschossen. „Ich habe zum Beispiel brütende Vögel vor meinem Haus aus dem Fenster mit Blitz fotografiert“, erzählt der Naturfreund. Dass die Leute danach im Ort vor einem versteckten Blitzer warnten, bringt den 85-Jährigen noch heute zum Schmunzeln.

Lesen Sie auch: Mission Artenschutz im eigenen Garten

Neben solchen Anekdoten, die sich nebenbei immer wieder ergeben, verfolgt Jürgen Würtele mit seinen Fotografien aber einen tieferen Sinn. Denn der Hobbyfotograf beobachtet die Veränderungen in der Natur seit Jahren mit Sorge. „Früher gab es auf dem Feld zwischen dem Ortsteil Dennewitz und der Bahnunterführung viele Kiebitze“, erzählt Würtele. „Die sind weniger geworden.“ Und auch bei Insekten fällt dem 85-Jährigen ein Rückgang der Artenvielfalt auf. Mit Blühstreifen und einer Wasserstelle hat er im eigenen Garten bereits eine Oase für Insekten und Vögel geschaffen.

Das Zitat „Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“ des deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe bringt es aus Sicht von Jürgen Würtele noch heute treffend auf den Punkt. Mit seiner Ausstellung hofft er, seinen Betrachtern die Anregung mitzugeben, die Gelegenheit jetzt ohne viel Ablenkung zu nutzen und draußen beim Spaziergang die heimische Natur aufmerksam zu betrachten.

Von Isabelle Richter