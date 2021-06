Niedergörsdorf

Ein neuer Baumbeauftragter soll in der Gemeinde Niedergörsdorf künftig für die Dokumentation und Pflege von geschätzt rund 10.000 Bäumen sorgen. Schon in der Haushaltsdiskussion 2021 sorgte das Thema vor Monaten für Unstimmigkeiten. Um den Haushalt beschließen zu können und zeitnah eine Genehmigung zu bekommen, war der Beschluss zur Einstellung des Baumbeauftragten auf die Jahresmitte vertragt worden. Am Mittwochabend stand er nun auf der Tagesordnung. Das Ergebnis fiel jedoch nicht wie von der Verwaltung erwartet aus.

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) plädierte vorab dafür, dem Beschluss und der Einstellung eines Baumbeauftragten zuzustimmen. „Wir werden einen großen Schritt gehen müssen, um die vielen Bäume in einen verkehrssicheren Zustand zu bekommen und selbst, wenn wir es extern vergeben, bedarf es einer internen Zuarbeit.“ Was passieren kann, wenn sich die Entscheidung weiter vertragt, habe man vor wenigen Tagen in Jüterbog gesehen, so die Bürgermeisterin. Dort war ein Quadfahrer auf der Treuenbrietzener Straße unterwegs, als aus einem Baum zwei Äste herunterfielen. Der 41-Jährige wurde in diesem Fall zum Glück nur leicht verletzt.

Fraktionen weiterhin für externe Vergabe

Auch SPD und Bürgergemeinschaft sind sich einig, dass ein Baumkataster und die regelmäßige Pflege der Bäume wichtig sind, um die Gemeinde vor solchen Schäden abzusichern. Eine neue Stelle zu schaffen, lehnen die Fraktionen ab. Anja Bruckbauer (SPD) erklärte in der Sitzung: „Wir sehen die externe Vergabe weiterhin als bessere Lösung an.“ Laut Bruckbauer habe eine externe Firma auf der einen Seite mehr Kapazitäten, um das Baumkataster schneller anlegen und die Pflegemaßnahmen schneller einleiten zu können, als ein Einzelner. Darüber hinaus glauben beide Fraktionen nach wie vor nicht, dass die Stelle wirklich günstiger ist.

Klaus-Peter Gust (Grüne) sprach sich ebenfalls gegen die Anstellung eines neuen Mitarbeiters aus. Ihm fehlen Informationen. Darüber hinaus müsse man einen neuen Mitarbeiter erst für die Arbeit qualifizieren. Das koste Zeit. Er beantragte deshalb, den Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen. Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) widersprach Gust. Man habe in den vergangenen Sitzungen umfangreich die Pros und Kontras für die interne als auch externe Vergabe dargestellt. Zudem sei man auf der Suche nach einer Fachkraft, die die benötigten Fähigkeiten schon mitbringt.

Mehrheit bleibt bei ihrer Meinung

Edeltraut Liese (Linke) pflichtete der Bürgermeisterin bei. Sie bat die anderen Gemeindevertreter darum, in der Diskussion endlich zu einem Ende zu kommen. Immerhin sei man die ganzen Argumente schon in den vergangenen Monaten immer wieder durchgegangen und am Ende zu einer Entscheidung gekommen, die nun erneut infrage gestellt werde. Bernd Dieske (Linke) erklärte, er sei in Bezug auf die neue Stelle zwar auch geteilter Meinung, allerdings fand er ebenso wie seine Fraktionskollegin, dass man den Beschluss nicht zu lange herauszögern und den Vorschlag der Verwaltung unterstützen sollte, bevor es wirklich zu einem Schaden kommt.

Die Mehrheit der Gemeindevertretung stimmte dafür, den Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen. Quelle: Isabelle Richter

Erhard Nitsche (SPD) bat als erfahrener Gemeindevertreter darum, die Sache endlich zu Ende zu bringen. Er nahm die Bürgermeisterin in Schutz und erklärte, man habe vorab genügend Informationen von der Verwaltung bekommen. Zudem gab er sich zuversichtlich, dass mit einem Baumbeauftragten genauso schnell Ergebnisse erzielt werden können, wie mit einem Externen. Die Reaktion der Bürgermeisterin: „Da haben wir mal jemanden, der das merkt.“ Überzeugen ließ sich die Mehrheit der Gemeindevertreter am Ende trotzdem nicht. Sie stimmten dem Antrag von Klaus-Peter Gust (Grüne) zu, den Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen.

Von Isabelle Richter