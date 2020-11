Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat in 2020 für etliche Straßen eine Tempo-30-Zone beim Straßenverkehrsamt beantragt. Eine Zusage oder Ablehnung gab es bisher für keine. Dennoch stand in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung wieder ein Beschluss dazu auf der Tagesordnung. Konkret sollten die Gemeindevertreter dort darüber abstimmen, ob weitere Tempo-30-Zonen im Ortsteil Rohrbeck in der Straße Am Krähenberg und in Bochow 49 bis 50 sowie 61 bis 86 beantragt werden sollen.

Anja Bruckbauer ( SPD) hatte mit dem Beschluss so ihre Probleme. Sie stellte den Sinn der Anträge infrage und wollte von der Verwaltung wissen, welches Konzept dahinter stecke. Immerhin handele es sich bei den beantragten Straßen größtenteils um sowieso schon eher wenig befahrene Anliegerstraßen, die zum Teil auch noch in einer Sackgasse enden und nicht um Verkehrsschwerpunkte. Zu dem Vorhaben weitere Tempo-30-Zonen zu beantragen, erklärte sie: „Das ist ja auch jedes Mal ein Aufwand für die Verwaltung und ich denke, man müsste auch erstmal abwarten, ob die, die man alle schon beantragt hat, auch genehmigt werden und ob es überhaupt noch Sinn macht, solche Sachen zu beantragen.“

Nötig wäre Tempo 30 in Malterhausen. Dort sammelten die Einwohner schon Unterschriften. Quelle: Isabelle Richter

Bauamtsleiterin Claudia Neumann entgegnete daraufhin, dass die Frage nach den zuvor gestellten Anträgen im kommenden Bauausschuss besprochen werden soll. Dieser wird voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden. Denn wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf erklärte, sollen die Sitzungen der Niedergörsdorfer Gremien weiterhin stattfinden. Auf die Tagesordnung kämen aber nur die nötigsten Themen. Für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sei außerdem gesorgt.

Anja Bruckbauer stellte daraufhin den Antrag, die Diskussion zu den Tempo-30-Zonen im nächsten Bauausschuss zu führen und den Beschluss zur Beantragung weiterer Zonen vorerst nicht zu fassen. Die übrigen Gemeindevertreter stimmten ihr zu. Klaus-Peter Gust (Grüne) begrüßt die Beantragung von Tempo-30-Zonen grundsätzlich. Er erklärte: „Ich finde es hervorragend, wenn dort Beschränkungen eingeführt werden. Das erhöht mit Sicherheit die Aufenthalts- und Lebensqualität.“

Der Gemeindevertreter würde deshalb sogar Am Krähenberg in Rohrbeck noch einen Schritt weitergehen. „Ich würde sogar sagen, dort könnte man eine Spielstraße draus machen, damit die Kinder wieder mehr lernen, auf der Straße zu spielen und sich gerade in Coronazeiten nicht so viel in den Räumen mit digitalen Medien beschäftigen zu müssen“, so Gust.

Auch Konrad Ertl ( CDU) begrüßte den Vorschlag von Klaus-Peter Gust und sprach sich für eine Spielstraße Am Krähenberg aus. „Von fünfzig auf dreißig, macht für den Bereich wirklich gar keinen Sinn“, so Ertl zum Antrag einer Tempo-30-Zone. Ob die Möglichkeit überhaupt besteht, statt der Tempo-30-Zone in Rohrbeck eine Spielstraße in zu beantragen, wollte er von Claudia Neumann wissen. Die Bauamtsleiterin erklärte daraufhin mit Blick auf die kommenden Sitzungen. „Ich würde das noch einmal mitnehmen.“

Von Isabelle Richter