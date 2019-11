Bundesweit organisieren sich Landwirte, weil sie von der derzeitigen Umwelt- und Landwirtschaftspolitik ihre Existenz gefährdet sehen. Mit einer Sternfahrt und einer Demo in Berlin wollen sie am Dienstag auf ihre Probleme aufmerksam machen. In Hennickendorf übernachten Landwirte auf der Durchreise in die Hauptstadt.