Diskussion über die Nutzung von Liegenschaften

Niedergörsdorf

Welche Liegenschaften gibt es in der Gemeinde Niedergörsdorf überhaupt und wie könnten sie künftig genutzt werden? Diesen Fragen möchte die Fraktion Bürgergemeinschaft nachgehen. In der jüngsten Sitzung lag der Gemeindevertretung deshalb der Antrag vor, das Thema nachträglich auf die Tagesordnung zu setzen und dann in eine erste Diskussion zu starten.

Zum Hintergrund des Antrages erklärte Jens Günther ( Bürgergemeinschaft), dass es in der Gemeinde Niedergörsdorf eine Vielzahl von Liegenschaften gebe, die oft aber nur den Ortsvorstehern oder ortsansässigen Gemeindevertretern bekannt seien. Auch Guido Fraustein ( Bürgergemeinschaft) sagte: „Ich weiß zum Beispiel nicht, welche Gebäude oder Grundstücke die Gemeinde in Langenlipsdorf hat.“

Objekte einzeln betrachten und Lösungen finden

Um einen Überblick über die Liegenschaften zu bekommen, machte die Fraktion den Vorschlag, sich künftig in den Sitzungen der Gemeindevertretung immer wieder mit einzelnen Objekten und Grundstücken genauer zu beschäftigen. Denn alle Liegenschaften in einer Sitzung durchzugehen, sei aus Sicht der Bürgergemeinschaft zu umfangreich.

„Um wirtschaftlich sinnvolle und finanzierbare Nutzungsmöglichkeiten zu finden, wäre die Betrachtung einzelner Objekte zielführend“, argumentierte Jens Günther die Verfahrensweise. Ziel sei es „perspektivisch ein kurzfristiges Nutzungskonzept zu finden, das dann einigermaßen planmäßig in Angriff genommen werden kann“.

Bauausschuss hat Thema schon auf der Agenda

Auch bei den anderen Gemeindevertretern stieß das Thema auf Interesse. Edeltraut Liese (Linke) erklärte jedoch, dieses vorab im Bauausschuss „vernünftig aufzuarbeiten“, um dann in der Gemeindevertretung „über konkrete Probleme zu sprechen“. Die Vorsitzende des Bauausschusses, Anja Bruckbauer ( SPD), ergänzte zudem, dass eine Diskussion über zu erstellende Konzepte – darunter auch zum Thema Gebäudemanagement – schon für den Bauausschuss im März angesetzt war. Wegen Corona musste dieser jedoch entfallen.

Guido Fraustein ( Bürgergemeinschaft) plädierte abschließend nach der vorgeschlagenen Variante seiner Fraktion zu verfahren. Denn die Entwicklung eines Konzeptes dauere seiner Meinung nach zu lange. Die Mehrheit der Gemeindevertreter lehnte den Antrag der Bürgergemeinschaft am Ende jedoch ab und sprach sich dafür aus, das Thema zunächst im Bauausschuss zu behandeln.

Zusätzliche Stelle im Bauamt seit Mai besetzt

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf ( Bürgergemeinschaft) informierte im Anschluss an die Diskussion über die Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung. Wie die MAZ berichtete, ist das Bauamt seit Mai unter Leitung von Ron Peterson nun ein eigenständiger Amtsbereich. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich Tiefbau geschaffen. Christopher Klein wurde zum 1. Mai eingestellt und ist nun Ansprechpartner für Gemeindestraßen und Wegebau sowie Straßenbeleuchtung oder Baumfällung.

Straßen- und Baumkataster geplant

Darüber hinaus sagte die Bürgermeisterin: „Wir haben eine weitere Mitarbeiterin des Hauses, die teilweise schon in das Gebäudemanagement integriert war, mit diesem Auftrag dem Bauamt zugeordnet.“ Demnach komme die Verwaltung auch dem im Antrag der Bürgergemeinschaft gewünschten Ziel näher, die entsprechenden Informationen zu den Bestandsobjekten aufzuarbeiten und das Thema künftig im Bauausschuss diskutieren zu können.

Weiterhin kündigte Doreen Boßdorf an, dass nun im Bauamt daran gearbeitet werden soll, ein Straßen- und Baumkataster zu erstellen. „Viele Jahre war das Thema in der Gemeindevertretung und da haben wir jetzt die personellen und fachlichen Möglichkeiten, hier ein Stück voran zu kommen“, so die Bürgermeisterin.

Von Isabelle Richter