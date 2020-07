Niedergörsdorf

Schon länger gibt es in der Gemeinde Niedergörsdorf den Wunsch nach einem Radweg entlang der Landesstraße 715 zwischen den Ortsteilen Zellendorf und Langenlipsdorf. Die SPD-Fraktion hatte das Thema Anfang des Jahres wieder aufgegriffen und bei der Verwaltung nachgehakt, wie die Chancen auf einen Radweg stehen. Damals erklärte Gemeindevertreterin Karolin Geier (SPD) auch, warum der Bedarf auf dieser Strecke besonders groß ist.

Mit dem jüngst vorgestellten Entwurf für das Kreisentwicklungsbudget könnte es laut Stefan Jurisch ( SPD) nun Hoffnung auf einen Radweg geben. Zum geplanten Investitionsbudget erklärte er: „Es nimmt langsam Form an und es ist absehbar, dass im Oktober dazu jede Kommune bis zu zwei Anträge stellen kann.“ Laut Jurisch sollten sich Verwaltung und Gemeindevertretung deshalb zeitnah Gedanken machen, mit welchen Vorschlägen die Gemeinde Niedergörsdorf antreten könne. „Es wäre sehr schade, wenn wir im Oktober kein fertiges Konzept hätten, was man da anwenden kann und die Förderung an uns vorbei geht“, so Jurisch. „Wenn wir einen Vorschlag machen, sollte es auch klappen.“

Aktuelle Kriterien bringen Gemeinde nicht weiter

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) hakte daraufhin ein und erklärte, dass die Mittel vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 zur Verfügung stünden. Konkret erklärte sie: „Es stehen pro Antragsteller insgesamt 500 000 Euro für zwei Verfahren zur Verfügung.“ Darüber hinaus erläuterte sie zum jüngst vorgestellten Entwurf: „Was jetzt noch nicht geregelt ist, sind Details.“ Die ersten bekanntgewordenen Richtlinien aus dem Entwurf seien laut der Bürgermeisterin jedoch ein Problem. Denn laut Doreen Boßdorf gebe es zwar die Aussicht auf Förderungen für Radwege und für die Bereiche Brandschutz, Kita und Schule – nach derzeitigem Stand allerdings mit eingeschränkten Kriterien, „die die Gemeinde Niedergörsdorf nicht weiterbringen“.

Laut erstem Entwurf sollen beispielsweise keine Radwege an Landes- oder Bundesstraßen berücksichtigt werden. Im Bereich Brandschutz seien zudem nur Ersatzinvestitionen und Reparaturen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen in Folge der Großschadenslage vom Juni 2019 vorgesehen. Geld für moderne Löschfahrzeuge dagegen nicht. Doreen Boßdorfs Kommentar dazu: „Wir brauchen nicht die Sachen, die wir vom Land bei Großschadenslagen sowieso erstattet kriegen, sondern wir brauchen die Sachen, die wir nicht gefördert kriegen.“

Gemeinde muss Kredit für Feuerwehrfahrzeug aufnehmen

Das jüngste Beispiel aus Niedergörsdorf: Das dringend benötigte Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr Blönsdorf. Weil eine Förderung vom Land zweimal abgelehnt wurde, muss die Gemeinde nun selbst einen Kredit über 320 000 Euro aufnehmen, der den Haushalt nachhaltig mit einer jährlichen Summe 32 000 Euro über zehn Jahre belastet. Und der Bedarf ist damit noch nicht lange gedeckt. Vor Kurzem deutete Gemeindewehrführer Patrick Bellin bereits an, dass in den kommenden Jahren weitere solcher Neuanschaffungen notwendig werden, die Aussichten auf Förderungen in den nächsten fünf Jahren jedoch ziemlich gering seien.

Boßdorf wünscht sich größeres Augenmerk auf die Kriterien

Auch beim Thema Radwege erklärte Doreen Boßdorf: „Wir brauchen die Möglichkeit, eben an einer Landesstraße solch einen Radweg zu beantragen.“ Hinzu käme, dass laut des ersten Entwurfes auch die Chancen auf eine Förderung für den Bereich Kita eher schlecht stünden. Denn für die Gemeinde Niedergörsdorf erklärte die Bürgermeisterin: „Für Bundes- und Landesplanung sind wir bezüglich Kita und Hort rausgefallen, weil wir offiziell keine zusätzlichen Plätze brauchen. Wir haben zwar Platzbedarf und müssen in den Kitas Raum schaffen, aber unsere Statistik sagt nicht aus, dass wir mehr Plätze brauchen.“ Laut Doreen Boßdorf sei das Kreisentwicklungsbudget für die Gemeinde sinnlos, wenn es schon Bundes- und Landesrichtlinien gibt, die man nicht in Anspruch nehmen könne, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt werden.

Die Bürgermeisterin appellierte deshalb die Abgeordneten des Kreistagen darauf hinzuweisen, in den kommenden Diskussionen zum Kreisentwicklungsbudget „darauf zu achten, was in der Richtlinie gefördert wird“ und sich für die Bedarfe der Kommunen einzusetzen. Denn auch die Idee für ein Kreisentwicklungsbudget sei erst von den Bürgermeistern gekommen, weil es für die Kommunen für Vorhaben, die sie lange geplant haben und sie einfach finanziell nicht realisieren können, keine Förderprogramme gibt. „Und jetzt wird es wieder eine Förderung geben, wo wir im Endeffekt nicht einsteigen können“, so Boßdorf. „Vielleicht ergibt die Diskussion andere Kriterien, aber im Moment ist es eben nicht so.“

Von Isabelle Richter