Niedergörsdorf

Die Schließung der VR-Bank-Filiale in Niedergörsdorf sorgte vor rund zwei Monaten bei vielen Einwohnern für Unmut. Vor allem Senioren waren beunruhigt. Marlis Heldner und ihr Mann Hans erreichten in der Zeit zahlreiche Anrufe. „Eine Frau weiß überhaupt nicht mehr, wie sie jetzt an ihr Geld rankommt“, erzählt Marlis Heldner. „Wenn man alleine ist und niemanden hat, ist man aufgeschmissen.“

Die Schließung der Bankfiliale ist für die Vorsitzende des Niedergörsdorfer Seniorenbeirates aber nur eines von vielen Beispielen für die schnell voranschreitende Digitalisierung, die viele Senioren mehr und mehr vor Probleme stellt. Laut Marlis Heldner lässt sich vieles nur noch über den digitalen Weg regeln. Ältere Menschen kommen da oft nicht mehr mit und fühlen sich von der Gesellschaft abgehängt. Dabei wollen viele Senioren gerne so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Zuhause führen. Laut Marlis Heldner ist das aktuell jedoch schwierig umzusetzen. Denn viele Senioren werden mit neuen Herausforderungen allein gelassen.

Um über die Probleme, Bedürfnisse und Wünsche der Senioren zu sprechen, begrüßte der Seniorenbeirat in seiner jüngsten Sitzung den Landesseniorenbeauftragten Norman Asmus in Niedergörsdorf. Der 47-Jährige ist erst seit Kurzem in dieser Funktion tätig. Denn das Amt gibt es in Brandenburg erst seit Juni. Norman Asmus bringt dennoch Erfahrung in dem Bereich mit.

Seit 1996 ist er im Sozialministerium des Landes tätig. Schon dort lagen seine Schwerpunkte auf der Senioren- und Familienpolitik. Zudem wuchs er in Teltow-Fläming auf und lebt noch heute dort. Norman Asmus kennt also die sozialen Strukturen innerhalb der Region. Auch zu Marlis Heldner hatte der 47-Jährige schon Kontakt. Die Vorsitzende des Seniorenbeirates hatte sich wegen der Schließung der VR-Bank an Norman Asmus gewandt und ihn um Unterstützung gebeten.

Bank wird Schulungen für Onlinebanking anbieten

Im Zuge dessen gab es einen Austausch zwischen ihm und den Verantwortlichen der Bank. Laut Norman Asmus sei die Schließung zwar nicht mehr rückgängig zu machen – dass die Senioren allerdings nur mit dem Verweis auf das Onlinebanking stehen gelassen wurden, sei aus seiner Sicht wenig verantwortungsvoll. Der Landesseniorenbeauftragte habe sich deshalb mit der VR-Bank Fläming darauf geeinigt, dass für Senioren bald Schulungen zum Thema Onlinebanking in Niedergörsdorf angeboten werden.

Darüber hinaus könne die Filiale in Jüterbog weiterhin für die persönlichen Bankgeschäfte genutzt werden. Laut Norman Asmus wird diese auch gerade barrierefrei umgebaut. Die Frage von Marlis Heldner, ob in einem der Dorfläden nicht noch ein Selbstbedienungsautomat platziert werden könne, nahm der Landesseniorenbeauftragte mit nach Potsdam.

Enger Austausch soll Verbesserungen bringen

Weiterhin kämpft Norman Asmus dagegen, dass es nur noch digital erreichbare Angebote gibt – etwa für den Museumsbesuch. Dort dürfen Onlinebuchungen, wie es bei manchen der Fall ist, nicht die einzige Alternative sein. „Das muss auch telefonisch gehen“, so Asmus. Denn auch behinderte Menschen würden diese Alternative brauchen. „Ich kann nicht immer die gewünschte Lösung präsentieren“, so Norman Asmus über seine Arbeit „aber ich kann es weitertragen und versuchen, die verschiedenen Personen an einen Tisch zu kriegen.“

Als Landesseniorenbeauftragter sei es ihm wichtig, Lösungen zu finden, die den digitalen Fortschritt und ein selbstbestimmtes Leben im Alter miteinander vereinen. Als Stimme der Senioren sei er deshalb immer für Fragen und Wünsche offen. Verbesserungspotenzial sieht der 47-Jährige etwa schon in den Entwicklungsprozessen von digitalen Angeboten. „Es muss Dinge geben, die mit Älteren entwickelt werden, damit sie auch für sie nutzbar sind“, so Asmus.

Digital-Nachhilfe für Senioren im Jump

Auch der Seniorenbeirat möchte vor Ort Abhilfe schaffen – zum Beispiel mit Nachhilfekursen. Im Jump hat man sich diesem Thema schon angenommen. In den vergangenen zwei Monaten fanden dort bereits zwei PC-Kurse für Senioren statt. Der Jugendclub bietet dafür mit Computern und WLAN-Anschluss die idealen Voraussetzungen. Peter Baade hat die letzten zwei Kurse gemeinsam mit den Senioren durchgeführt. „Wir üben dort zum Beispiel, wie man sich eine Busverbindung raussucht oder Google Maps benutzt“, erzählt der Jugendkoordinator.

Bisher war es für ihn jedoch nicht möglich, mehr als drei Teilnehmer in einem Kurs zu betreuen. Weil die Nachfrage von Senioren jedoch groß ist, hofft Peter Baade künftig auf Unterstützer. „Es ist eigentlich angedacht, den Kurs zu erweitern und mehrere Gruppen zu bilden“, erklärt er. Gesucht werden dazu aktuell noch Jugendliche oder junge Erwachsene, die so einen Kurs ehrenamtlich leiten und den Senioren den Umgang mit PC und Smartphone zeigen können. Wer Peter Baade unterstützen möchte, kann sich dazu direkt an ihn oder an Hauptamtsleiterin Andrea Schütze wenden.

Von Isabelle Richter