Niedergörsdorf

Welche Auswirkungen hat die Zeit im Homeschooling für die Blönsdorfer Grundschüler? Das wollte der Sozialausschuss in seiner jüngsten Sitzung von Kathrin Obenhaus wissen. Die Direktorin der Grundschule „Thomas Müntzer“ informierte die Ausschussmitglieder darüber, welche Kinder aktuell Probleme beim Lernen haben und wie die Gemeinde die Kinder unterstützen könnte.

Vorab erklärte Kathrin Obenhaus: „Ich glaube, wir sind uns einig, dass alle Kinder Unterstützungsbedarf haben.“ Der aktuell größte Schwerpunkt liege jedoch auf den Kindern mit Migrationshintergrund. „Leider, weil jetzt auch monatelang kein deutsch zu Hause gesprochen worden ist“, so die Schulleiterin zum Hintergrund.

Sie und ihre Kollegen wünschen sich deshalb, dass die Kinder ein- bis zweimal pro Woche Hilfe von Erwachsenen aus der Gemeinde bekommen. „Wir haben uns überlegt, ob man nicht Begegnungsräume zum gemeinsamen Lernen schaffen kann“, so Kathrin Obenhaus. Treffpunkte könnten je nach Ortsteil die Dorfgemeinschaftshäuser oder in Altes Lager der Jugendclub „Jump“ sein. Als Lernhelfer kämen beispielsweise Lehrer im Ruhestand infrage.

Leseförderung ist besonders wichtig

Laut Obenhaus ist vor allem die Leseförderung wichtig. Demnach sei schon das regelmäßige Lesen eines Buches mit den Kindern hilfreich. Auch beim Üben von Englisch-Vokabeln benötigen die Kinder nach der Zeit im Homeschooling Unterstützung.

Die Gemeindevertreterin Edeltraut Liese (Linke) sowie die sachkundige Einwohnerin im Sozialausschuss und ehemalige Lehrerin, Marita Marufke, boten direkt ihre Hilfe an. Ein Aufruf mit der Angabe, in welchen Ortsteilen überhaupt Helfer benötigt werden, wird demnächst von der Gemeinde veröffentlicht. Wer sich als Lernhelfer engagieren möchte, kann sich schon jetzt im Sekretariat der Gemeindeverwaltung melden. Anschließend müsse dann geschaut werden, wann und in welchem Rahmen sich die Treffen mit den Kindern unter Berücksichtigung der geltenden Coronaregeln umsetzen lassen.

Von Isabelle Richter