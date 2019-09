In mehreren Ortsteilen der Gemeinde Niedergörsdorf mussten in der Vergangenheit einzelne Spielgeräte oder ganze Spielplätze abgebaut werden. Bürgermeisterin Doreen Boßdorf sieht deshalb einen Nachholbedarf in der Spielplatzunterhaltung. 5000 Euro jährlich für die Instandhaltung aller 24 Spielplätze findet sie zu wenig.