Niedergörsdorf

Ein 28-Jähriger versuchte am Donnerstag mehrmals, in das Übergangswohnheim in Niedergörsdorf zu gelangen, obwohl er dort Hausverbot hatte. Als der Mann am Vormittag erfuhr, dass er in einer anderen Unterkunft untergebracht werden soll, wurde er aggressiv. Er kam in Gewahrsam. Später tauchte er erneut am Heim auf. Als ihm ein Wachschutz-Mitarbeiter erneut den Eintritt verweigerte, schlug er dem Mann mehrmals ins Gesicht. Der 28-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Von MAZonline