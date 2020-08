Niedergörsdorf

Ein Mann und eine Frau stritten sich am Dienstagabend auf dem Kiefernweg. Ein Mann (43) samt Gast hörte das auf dem Balkon. Er bat den Unbekannten, die Frau in Ruhe zu lassen. Der Unbekannte nahm einen Blumenkasten vom Balkon warf ihn auf den 43-Jährigen. Er wurde am Kopf getroffen. Mann und die Frau sollen mit einem Pkw weggefahren sein.

Von MAZonline