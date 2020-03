Seit Montag ist der Straßenabschnitt im Ortsteil Oehna vollgesperrt. Bis Mitte Juli werden Autofahrer umgeleitet. Auch in Blönsdorf sowie in Richtung Altes Lager gibt es demnächst Einschränkungen. Der Gehwegausbau in Bochow wird ebenfalls vorbereitet.