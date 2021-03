Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat Anfang des Jahres das Koordinationsteam Impfen gegründet, um ihre Senioren frühzeitig zu informieren und zum Zeitpunkt des Mobilen Impfstarts schnell reagieren zu können. Bei einem ersten Treffen im Februar wurden impfinteressierte Senioren dazu aufgerufen, sich bei der Gemeinde zu melden. Im März kam das Koordinationsteam erneut zusammen.

Über den aktuellen Stand informierte Hauptamtsleiterin Andrea Schütze, die inzwischen auch offiziell als Impfkoordinatorin für die Gemeinde Niedergörsdorf zuständig ist, im Sozialausschuss: „Wir haben uns hauptsächlich getroffen, um noch mal unserem Wunsch Nachdruck zu verleihen, ein Mobiles Impfteam in die Turnhalle Niedergörsdorf zu bekommen.“ Bislang sei das noch nicht gelungen. Krisenstabsleiterin Silke Neuling habe das Angebot der Gemeinde, die Turnhalle zur Verfügung zu stellen, jedoch dankbar angenommen und wolle darauf zurückkommen.

Wann in Niedergörsdorf mobil geimpft werden kann, ist noch unklar. „Wir stehen in den Startlöchern, aber momentan kann ich dazu noch keine genauen Angaben machen“, so Schütze dazu. Seit dieser Woche steht die Turnhalle allen Niedergörsdorfern aber schon als Testzentrum zur Verfügung. Einwohner haben die Möglichkeit, sich einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Der Corona-Schnelltest wird mittwochs in der Zeit von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr angeboten.

Gemeinde hat die ersten Infobriefe verschickt

Weiterhin informierte Andrea Schütze: „Nach unserer Zusammenkunft haben Frau Heimke und Frau Friedrich die Namen der über 80-Jährigen Senioren, die sich bei uns schon gemeldet haben, abgeglichen und dann haben wir einen Brief mit dem Anamnesebogen und dem Aufklärungsblatt verschickt.“ Laut Schütze könne man leider keinen Mitarbeiter der Verwaltung nur für die Vergabe von Terminen im Luckenwalder Impfzentrum einsetzen, aber auf Anfrage den Kontakt vermitteln. Zudem habe die Gemeinde dem Kreis eine Firma angeboten, die den Transport nach Luckenwalde übernehmen könne.

Info: Kontakt gibt es über Viola Heimke unter 0172/1307997 oder Andrea Schütze und Anke Friedrich unter 033741/69733.

Von Isabelle Richter