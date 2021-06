Niedergörsdorf

Ende April ist die erste Wiesenweihe in den Fläming zurückgekehrt. Seit dem sind die Naturschützer Antje Drangusch und Helmut Brücher aus Rohrbeck im Dauereinsatz, um die seltenen Greifvogelpaare ausfindig machen. Unterstützt werden sie seit Wochen von den Berlinern Marianne Berthold und Axel Goldau. Beide sind im vierten Jahr als ehrenamtliche Wiesenweihenschützer tätig und immer noch fasziniert von dem Naturschauspiel. Neben dem genauen Beobachten der Paare, gehört auch der aktive Schutz der Bruten dazu. Gesichtet werden die meisten Wiesenweihen jährlich in der Gemeinde Niedergörsdorf und im Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark.

Auch am Mittwochvormittag ging es für die vierköpfige Truppe raus zum Gattern auf ein Gerstenfeld. Dabei wird die Brut der Wiesenweihe umzäunt und vor Mäharbeiten und natürlichen Feinden geschützt. Für Antje Drangusch ist die Suche nach dem Nest immer wieder aufregend – selbst nach vielen Jahren. Einfach zu finden sind die Bruten nicht. Gerade in diesem Jahr. „Es gibt momentan noch sehr viele Paare, die umziehen und balzen“, sagt Helmut Brücher. „Da ist viel Bewegung drin. Das ist ungewöhnlich.“ Das Gatter am Mittwoch war das siebte, das die Ehrenamtler innerhalb der letzen Tage aufgestellt haben. Etwa fünf weitere Bruten werden noch in der Gemeinde Niedergörsdorf und im Belziger Raum vermutet.

Viele Bauern haben Maßnahmen akzeptiert

Die Erlaubnis für das Aufstellen der Gatter haben die Wiesenweihenschützer von den Landwirten bekommen. Bis zur Freigabe im August darf um das Nest nicht gemäht werden. Die Landwirte werden dafür entschädigt. Trotzdem ist nicht jeder sofort begeistert, wenn die Naturschützer anrücken. In der Regel läuft die Zusammenarbeit aber gut, sagt Helmut Brücher. Viele haben die Schutzmaßnahmen schon akzeptiert.

Per Gesetz ist für seltene Bruten sogar ein schützender Radius von 300 Metern vorgesehen. „Wenn die Bauern mit uns kooperieren, können sie die Fläche in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde auf 50x50 Meter reduzieren“, erzählt Helmut Brücher. „Das ist dann nur ein viertel Hektar statt 27 Hektar. In diesem Sinne ist es nicht nur eine Naturschutztätigkeit, sondern auch eine Servicemaßnahme für Landwirte.“ Allerdings ergänzt der Rohrbecker: „Wenn wir nicht wären, wüsste natürlich auch keiner, dass dort etwas ist und die Jungvögel würden geschreddert werden.“ Das hätte wiederum zur Folge, dass die Art ausstirbt.

Gut versteckt: Die Eier der Wiesenweihe mitten im Gerstenfeld. Ohne Gatter drumherum würde es im Fläming wohl kaum Nachwuchs geben. Quelle: Isabelle Richter

Gegen Mittag war das neue Nest im Gerstenfeld gefunden. Drei Eier hat das Weibchen dort abgelegt. „Normalerweise sind es vier oder fünf“, erklärt Antje Drangusch. Sie vermutet, dass es schon der zweite Versuch des Paares ist. Mit nur vier Leuten sei es schwierig, alle Nester in der Region zu finden. Antje Drangusch hofft deshalb weiterhin auf Tipps, wo sich Wiesenweihen aufhalten oder brüten. Jeder Hinweis sei hilfreich, denn viel Zeit bleibt den Vogelfreunden nicht mehr, um die Nester zu schützen. Dabei weiß Antje Drangusch aus Erfahrung: „Wenn die Jungvögel nachher auf den Gattern sitzen und gefüttert werden – das ist einfach eine tolle Zeit.“ Viele von ihnen kehren dann außerdem selbst zum Brüten in den Fläming zurück.

Info: Mehr über die Arbeit der Wiesenweihenschützer und ihre Kontaktdaten gibt es unter www.wiesenweihe-brandenburg.de

Von Isabelle Richter