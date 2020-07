Niedergörsdorf

Mit der Open-Air-Reihe „Addicted to Music“ ist in Niedergörsdorf das erste Festival nach Beginn der Corona-Pandemie gestartet. Viele hunderte Partygäste lockte es bereits am ersten Juliwochenende in die südliche Gemeinde des Landkreises Teltow-Fläming. Das DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ machte als einer der ersten Acts den Anfang und begeisterte vor allem junge Fans.

Ab kommenden Freitag, dem 24. Juli reisen die Veranstalter mit ihren Gästen außerdem zurück in eine der wohl verrücktesten Epochen. Mit dem Auftritt von 80er-Ikone Nena wird auf der Bühne am Flugplatz Altes Lager ein weiterer Top-Act erwartet. Auch Nena selbst blickt mit Vorfreude auf ihren Auftritt in Niedergörsdorf. Gegenüber der MAZ erklärt sie ihren Fans: „Ich vermisse Euch! Und deshalb hab’ ich mich spontan entschieden, in Kürze wenigstens noch ein paar Konzerte zu spielen.“

Nach Corona: Nena hat Lust auf Live-Auftritte

Auf der Setlist steht am Freitag unter anderem auch ihre neue Single „Licht“ aus dem gleichnamigen Album. „Lasst uns gemeinsam feiern, singen, lachen und tanzen“, so Nena. „Die absurden Umstände sind mir egal. Hauptsache wir sehen uns ganz bald wieder!“

Für Nena ist es der erste Auftritt in Niedergörsdorf. Ob unter freiem Himmel auf einem ehemaligen Flugplatz in Brandenburg oder in einer großen Konzerthalle in der Großstadt – für die 80er-Ikone gibt es dabei keinen Unterschied. „Konzert bleibt Konzert“, findet Nena „und dafür gehe ich so ziemlich überall hin.“

Ihr selbst käme es nie darauf an, wie groß oder klein ein Ort ist. „Live spielen ist mir einfach wichtig, und es ist so schön, immer wieder Orte und Gegenden kennenzulernen, an denen ich noch nicht gewesen bin“, so die Künstlerin. Für ihren Auftritt am Freitag gibt es deshalb ein klares Statement: „Ich freu mich auf euch, liebe Leute in Niedergörsdorf!“

Mehr Infos zu weiteren Auftritten sowie zum Ticketkauf gibt es unter www.addictedtomusic.rocks

Von Isabelle Richter