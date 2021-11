Niedergörsdorf

Die Ausstellungseröffnung zur Adventszeit hat in der Niedergörsdorfer Gemeindeverwaltung schon seit Jahren Tradition. Auch in diesem Jahr wird sie fortgeführt – wenn auch nur in kleinem Rahmen. Groß war die Freude aber über die Werke, die nun bis zum Frühjahr die Wände die Flure schmücken sollen. Denn sie stammen von einem bekannten Gesicht und einem langjährigen Freund der Gemeinde. Hans-Michael Hillebrand aus Finsterwalde ist vor allem im Ortsteil Dennewitz ein gern gesehener Gast. Jahrelang stattete der 73-Jährige das örtliche Dorfmuseum mit lebensgroßen Puppen aus, die alle eine eigene berührende Biografie haben.

Mit dem 25. Jubiläum des Museums, das in diesem Jahr begangen wurde, hat Hans-Michael Hillebrand sich jedoch von diesem Hobby verabschiedet. In seiner Freizeit ist er Gitarrist und Sänger einer Rockband. Darüber hinaus hat der Finsterwalder in diesem Jahr das Zeichnen und Malen wieder für sich entdeckt. Als Künstler sehe er sich zwar selbst nicht, so Hillebrand, dennoch freute er sich über die Anfrage, seine Bilder in Niedergörsdorf ausstellen zu dürfen. „Ich freue mich über die Anerkennung“, so der Finderwalder.

Gesichter haben Hans-Michael Hillebrand schon immer fasziniert. Quelle: Isabelle Richter

Unter den insgesamt 17 ausgestellten Bildern, stammen viele noch aus den Siebziger Jahren. „Gesichter haben mich schon immer fasziniert“, erzählt der 73-Jährige. „Immer, wenn ich etwas gelesen oder einen Film geschaut habe, musste ich das irgendwie zu Papier bringen.“ Bleistiftzeichnungen dienten damals auch als Vorlage für die Gesichter seiner Puppen. Darüber hinaus ließ sich Hans-Michael Hillebrand gerne von den alten Meistern der Malerei und biblischen Motiven inspirieren. Auch Hunde-Porträts zählen als Tierliebhaber seit neuestem zu seinen Motiven. Von seiner Frau und seiner Tochter hat Hillebrand zudem vor Jahren schon Ölgemälde angefertigt. Der Hang zum Kreativen liegt bei dem 73-Jährigen in der Familie. „Mein Onkel war bei der Marine und malt Schiffe. Die Bilder wurden ihm damals massenweise abgekauft“, so Hillebrand. „Er war immer mein Vorbild.“ Auch seine Schwester malt und fotografiert.

Bilder des Feuerwehrnachwuchses sind ebenfalls zu sehen

Besonders erfreut über die Ausstellung war Kämmerin Martina Schlanke. Die Dennewitzerin steht wegen des Dorfmuseums schon seit Jahren in engem Kontakt mit dem Finsterwalder und durfte ihm bereits den Niedergörsdorfer Ehrenamtspreis überreichen. Im Gegenzug gab es nun ein Ölbild mit dem Heiligen Sebastian für die Dennewitzer Dorfkirche. „Er kommt nie ohne Geschenk“, so Martina Schlanke über Hans-Michael Hillebrand.

Neben dem Finsterwalder sind in der Verwaltung zudem noch acht Werke von Kinder der Niedergörsdorfer Jugendfeuerwehren ausgestellt. Sie wurden bis Ende Juni eingereicht, nachdem der Gemeindejugendwart Martin Münch während des Lockdowns im vergangenen Winter zu einem Kreativwettbewerb aufgerufen hatte. Mädchen und Jungen zwischen 8 und 17 Jahren haben sich beteiligt und einen Preis für ihre Arbeiten erhalten. Umgesetzt wurde das Thema Feuerwehr mit Buntstiften, Tusche, mit Fotografien oder als 3D-Modell.

Von Isabelle Richter