Die Gemeinde Niedergörsdorf möchte schon in naher Zukunft mit einem Baumkataster arbeiten. Wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) den Gemeindevertretern jüngst erklärte, würde zwar die Verkehrssicherung mit Baumbeschnitten oder Fällungen schon durch die Gemeindearbeiter geleistet – allerdings fehle der Gemeinde bisher die Dokumentation der Baumbestände sowie die Feststellung über den Zustand und die Vitalität einzelner Bäume. Die nötigen Mittel für die Erstellung des Katasters sowie die Jahreshauptinsektion und anschließende Pflegearbeiten könnten bereits 2021 in den Haushalt eingestellt werden. Welche Kosten auf die Gemeinde ungefähr zukommen würden, hatte Bauamtsleiter Ron Peterson bereits im September erläutert. Für die Umsetzung des Plans kämen laut Doreen Boßdorf verschiedene Möglichkeiten in Frage.

Auf der einen Seite kann das Katasters durch eine externe Firma erstellt werden. Die Mittel dazu könnten dann einmalig oder verteilt auf mehrere Jahre in den Haushalt eingestellt werden. Auf der anderen Seite könne eine neue Stelle dafür im Bauamt geschaffen werden. Zu den Vorteilen eines neuen Mitarbeiters, erklärte Doreen Boßdorf, dass die Umsetzung der nötigen Pflegemaßnahmen nach der jährlichen Prüfung eines Externen sowieso durch die Kommune erfolgen müsse. „Also es bedarf immer Personalkapazitäten in der Kommune und es bedarf immer auch Fachkenntnissen, um die Maßnahmen einzuordnen, sie umzusetzen und Ausschreibungen durchzuführen“, so die Bürgermeisterin. „Der Nachteil ist natürlich, dass wir den Haushalt damit belasten würden. Fakt ist nur, dass wir da dringenden Bedarf haben.“

Auch bei externe Vergabe haftet die Gemeinde

Anja Bruckbauer ( SPD) äußerte ihre Bedenken, ob eine externe Vergabe für die Gemeinde nicht sogar besser ist und erklärte: „Wenn man es extern vergibt, vermute ich, dass man als Gemeinde dann auch nicht haftbar ist.“ Doreen Boßdorf erwiderte daraufhin: „Die Urteile, die ich bisher dazu gelesen habe, bezogen sich nicht darauf, ob die Qualitätsprüfung richtig war, sondern sie bezogen sich immer darauf, ob die Kommune ein Baumkataster besitzt und die Vitalität der Bäume geprüft hat.“ Laut der Bürgermeisterin sei die Gemeinde immer in der Verkehrssicherungspflicht – auch wenn der Auftrag extern vergeben wurde. „Haben wir aber ein Kataster erstellt, wo wir die Vitalität prüfen lassen, haben wir in einem Schadensfall schonmal unsere Pflicht erfüllt“, so Boßdorf.

Bernd Dieske (Linke) sieht die Schaffung einer zusätzlichen Stelle noch skeptisch. Er sagte: „Ich halte den Aufwand für die Erstellung eines Katasters durchaus für gerechtfertigt mit einer weiteren Stelle – später aber nicht mehr.“ Dieske würde einer weitere Stelle deshalb nur in Kombination mit einer anderen Tätigkeit befürworten. Ron Pesterson erläuterte daraufhin im Detail, welche Aufgaben auf den Mitarbeiter zukommen würden. „Der Mitarbeiter würde etwa sieben Minuten pro Baum für die Jahresinspektion benötigen“, so Peterson. „Wenn man das hochrechnet mit dem Baumbestand, den wir haben, dann würden da schon 30 Wochen insgesamt zusammenkommen, in denen der Mitarbeiter für uns nur unterwegs wäre, um den im Kataster aufgenommenen Baumbestand zu prüfen.“

Bauausschuss soll vor Beschluss darüber beraten

Darüber hinaus wäre der Mitarbeiter auch damit beschäftigt, weiterführende Maßnahmen zu planen und diese umsetzen zu lassen. Dazu gehören laut Peterson die Planung, die Ausschreibung, die Vergabe, die Abrechnung und die Baubegleitung sowie Kooperationen mit dem Landkreis bei denkmalgeschützten Bäumen oder bei Alleen. „Die Grenze, die man hier klar ziehen muss, ist die: Vergeben wir den Auftrag an einen Externen, dann gibt es irgendwo eine Stelle, an denen er uns seine Prüfung übergibt“, fasste der Bauamtsleiter zusammen. „Er legt aber keine Maßnahmen fest und setzt diese auch nicht um. Das muss dann wiederum komplett in unserem Haus erfolgen.“

Edeltraut Liese (Linke) zeigte Verständnis dafür, dass der Pflegerückstand bei den Bäumen groß sei und man das Problem angehen müsse. Allerdings erklärte sie: „Wir sind erst in der Haushaltsdiskussion – also wir wissen noch gar nicht, wie viel Geld wir für das nächste Jahr zu Verfügung haben und ob wir uns eine weitere Stelle überhaupt leisten können.“ Ihr Vorschlag deshalb: Das Thema vor einer Entscheidung in den Bauausschuss zu verweisen. Auch Klaus-Peter Gust (Grüne) bat darum, das Thema dort noch einmal vorab zu diskutieren.

