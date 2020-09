Niedergörsdorf

Die Gesundheit und Pflege von Bäumen war in der Gemeinde Niedergörsdorf schon mehrfach Thema. Um künftig einen besseren Überblick über die Anzahl sowie die Standorte und den Zustand ihrer Bäume zu bekommen, hat sich die Verwaltung auch mit dem Thema Baumkataster beschäftigt. „Wir haben angefangen, das Gemeindegebiet in acht Baumbereiche aufzuteilen“, erklärte Bauamtsleiter Ron Peterson im jüngsten Bauausschuss.

Dabei sei der Bestand zunächst einmal grob auf 10.000 Bäume geschätzt worden. Daraufhin hatte sich die Verwaltung extern ein Angebot für die Erstellung eines Baumkatasters eingeholt. Laut Peterson beinhaltet dieses aber erst einmal nur die Erstaufnahme, die Vermessung und die Markierung der Bäume – nicht aber die fachliche Bewertung und Planung sowie die Maßnahmenumsetzung.

Rund 108.000 Euro kämen dafür auf die Gemeinde zu. Hinzu kämen 3.500 Euro für ein entsprechendes Office Modul sowie jährlich 35.000 Euro, wenn die Gemeinde die Jahreshauptinspektion als Folgeauftrag vergeben würde. „Das sind die zu erwartenden Kosten für das Baumkataster, wo dann noch fraglich wäre, wie wir damit umgehen“, so Peterson dazu.

Des Weiteren wies der Bauamtsleiter die Ausschussmitglieder auf die zu erwartenden Kosten außerhalb des Baumkatasters hin. Darunter verschiedenste Pflegearbeiten, die durchgeführt werden müssten und personell ohne fremde Hilfe nicht zu stemmen seien. Denn ein Teil der erforderlichen Maßnahmen werden laut Ron Peterson zwar im Bereich der Verkehrssicherungspflicht durch den Einsatz der Gemeindearbeiter möglich sein – im Vergleich zum Gesamtaufwand würde man damit aber „nur an der Oberfläche kratzen“.

Geringere Kosten bei regelmäßiger Pflege

Unterm Strich müsste die Gemeinde beim aktuellen Zustand der Bäume also jährlich etwa 675.000 Euro für die Pflege einkalkulieren. „Das ist am Ende eine opulente Summe, die natürlich aus unserer Sicht ziemlich hoch ist“, so Ron Peterson dazu. Allerdings würde sich dieser finanzielle Aufwand bei regelmäßigen Pflegearbeiten auch wieder verringern.

Ob die Gemeinde sich in nächster Zeit wirklich ein Baumkataster leisten will, wird demnach in Zukunft noch ausführlich diskutiert werden müssen.

Von Isabelle Richter