Niedergörsdorf

„Ich habe überall mal reingeschnuppert und geguckt, was wäre was für mich. Als ich bei der Physiotherapie war, wusste ich: Das will ich machen“, erzählt Patricia Maurer rückblickend über den Moment, als sie sich damals für ihren Beruf entschied. Nach der Ausbildung arbeitete sie viele Jahre als Angestellte. Vor 15 Jahren traute sich Patricia Maurer den Schritt in die Selbstständigkeit zu und eröffnete ihre eigene Praxis in Niedergörsdorf. Inzwischen hat Patricia Maurer sechs Mitarbeiter – ein weiterer kommt ab November dazu.

Bedarf nach physiotherapeutischer Behandlung ist groß

Dass die „Physiotherapie mit Herz und Hand“ mitten im Dorf liegt, ist kein Zufall. Patricia Maurer hat sich bewusst dafür entschieden, ihre Praxis nicht in der Stadt zu eröffnen. Denn sie kennt die Probleme mit der medizinischen Versorgung auf dem Land. „Mir war es von Anfang an wichtig, den Dorfbewohnern die physiotherapeutische Behandlung möglich zu machen“, sagt sie. Gerade für ältere Patienten sei der Weg in die Stadt oft beschwerlich.

Patricia Maurer hat sich mittlerweile einen großen Patientenstamm aufgebaut. Dass sich ihr Team einmal so vergrößert – damit hat sie anfangs nicht gerechnet. In den ersten Jahren arbeitete sie noch allein. Heute sind ihre Mitarbeiter sogar mobil unterwegs. „Der Bedarf ist groß“, so die Physiotherapeutin. „Wir haben Patienten aus allen Ortsteilen der Gemeinde und jeden Alters mit unterschiedlichsten Beschwerden.“ Die Tatsache, Anderen mit ihren eigenen Händen helfen zu können, schätzt Patricia Maurer noch heute besonders an ihrem Beruf. „Man bekommt so viel zurück. Es ist einfach schön zu sehen, wenn die Menschen sich nach einer Behandlung besser fühlen.“

Team sammelt Spenden für gute Zwecke

Nach den ersten Jahren wuchs bei der Physiotherapeutin außerdem die Idee, die Dorfgemeinschaft vor Ort, aber auch Bedürftige aus ganz Deutschland zu unterstützen. Weil Patricia Maurer zu besonderen Anlässen von ihren Patienten immer wieder kleine Geschenke bekam, stellte sie irgendwann eine Spendenbox in ihrer Praxis auf und sammelt seitdem für andere. In den vergangenen Jahren wurden dadurch verschiedene Aktionen unterstützt. Genutzt wurde das Geld unter anderem schon für die Aktion „Baumstarkes Niedergörsdorf“, die von Patricia Maurer initiiert wurde und wo mit dem Geld junge Bäume gekauft und in die Ortsteilen der Gemeinde gepflanzt werden oder an die Deutsche Krebshilfe.

Anlässlich des 15-Jährigen Bestehens wird derzeit für das Freibad Oehna und für eine vom Hochwasser betroffene Physiotherapie-Praxis in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) gesammelt. „Wir hatten die Idee im Team und daraufhin ein bisschen recherchiert. So ist der Kontakt zur Praxis dort entstanden“, erzählt Patricia Maurer. Der Schaden sei so groß, dass alles saniert werden muss, so die Physiotherapeutin aus Niedergörsdorf. Das Team vor Ort bestehe aus elf Leuten. Noch bis Ende des Monats bleibt die Spendenbox stehen. Dann soll das Geld schnellstens an die betroffenen Kollegen überwiesen werden, so Patricia Maurer.

Von Isabelle Richter