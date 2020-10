Niedergörsdorf

Ende vergangenen Jahres hatte Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) die Gemeindevertreter darüber informiert, dass die bestehende Rufbuslinie von der Gemeinde Niederer Fläming auf die Gemeinde Niedergörsdorf ausgeweitet werden könne. Die Gemeindevertreter befürworteten den Vorschlag der Bürgermeisterin und leiteten mit ihrem positiven Beschluss über den Antrag zur Erweiterung der Rufbuslinie die nötigen Schritte dazu ein.

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung hatte Doreen Boßdorf dann gute Nachrichten zu verkünden. Wie die Bürgermeisterin berichtet, habe der Kreistag die Erweiterung des Rufbusgebietes Niederer Fläming um die Ortsteile der Gemeinde Niedergörsdorf inzwischen beschlossen. Laut Doreen Boßdorf können Niedergörsdorfer voraussichtlich noch vor Ende des Jahres auf den Dienst zurückgreifen. „Die Verkehrsgesellschaft versucht, die Gemeinde Niedergörsdorf bis zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember in die Rufbuslinie zu integrieren“, erklärte die Bürgermeisterin.

Für Doreen Boßdorf ist die Erweiterung der Rufbuslinie ein wichtiger Schritt. „Dadurch ergeben sich den Einwohnern der Gemeinde viele neue Möglichkeiten“, so die Bürgermeisterin. „Gerade im Bereich Mobilität ist der Rufbus für uns sehr wichtig und eine tolle Sache.“

Bürgermeisterin will Rufbus vorher bewerben

Denn der Weg zu Ärzten oder Geschäften bis ins Jüterboger Stadtzentrum ist zum Teil weit. Zuletzt wurde in der Gemeinde viel über die Schließung der VR-Bank berichtet. Wer nicht auf das Onlinebanking zurückgreifen möchte, kann seine Bankgeschäfte noch in Jüterbog persönlich vor Ort tätigen. Auch hier könnte der Rufbus künftig helfen.

Doreen Boßdorf wünscht sich, dass der Rufbus mit dem Start im Dezember auch ausgiebig genutzt wird. Sie möchte das Angebot bis dahin unbedingt in Niedergörsdorf bekannt machen. „Wir setzen uns dazu mit der Verkehrsgesellschaft zusammen und werden darüber beraten, wie wir das Angebot am besten publik machen und wie wir die Leute darüber informieren, wie sie den Rufbus nutzen können“, so die Bürgermeisterin.

Von Isabelle Richter