Niedergörsdorf

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat den letzten von drei Bauabschnitten in der Gemeinde Niedergörsdorf abgeschlossen. Unter Vollsperrung waren nach der L 81 zwischen den Ortslagen Rohrbeck und Dennewitz sowie der L 812 Ortsdurchfahrt Kaltenborn nun abschließend die Fahrbahnen der L81 zwischen der Bahnbrücke und der Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf sowie der L 812 zwischen der Gemeindeverwaltung und der Ortslage Wölmsorf instand gesetzt worden. Seit Kurzem gilt auch dort wieder freie Fahrt.

Wie Guido Güthling der MAZ erklärt, werden aktuell nur noch letzte Restarbeiten durchgeführt und in der kommenden Woche abgeschlossen sein. Darunter das Verfugen zwischen Neu- und Altbestand. Laut des Leiters der Straßenmeisterei in Luckenwalde seien insgesamt rund 300.000 Euro in die Straßenbauarbeiten geflossen. Laut Güthling habe man sich dabei bewusst für diese Straßenabschnitte entschieden, weil sie zu den schlimmsten im Gemeindegebiet gehörten.

Anzeige

Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung

So war die jüngst instand gesetzte Fahrbahn zwischen Niedergörsdorf und Wölmsdorf besonders im Kurvenbereich am Ortseingang Wölmsdorf stark beansprucht. „Die Arbeiten in diesem Bereich waren zwingend notwendig“, betont der Straßenmeister. „Dort gab es immer wieder Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung.“ Darüber hinaus werde die Strecke wegen des Bahnhofes Niedergörsdorf viel genutzt. Als Umleitungsstrecke während der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Altes Lager wurde sie ebenfalls stark beansprucht. Laut Güthling waren alle drei Strecken im Gemeindegebiet „höchst belastet“.

Weitere MAZ+ Artikel

Umweltfreundliche und qualitativ hochwertige Lösung

Die Ortsdurchfahrt Kaltenborn bestand früher zudem aus Großpflastern, die zuletzt Anfang der 2000er mit einer neuen Decke überzogen wurden. Dieses Mal habe die beauftragte Firma dort vier Zentimeter der Decke herausgefräst und anschließend auch wieder vier Zentimeter des neuen Belages aufgetragen. Mit den nun abgeschlossenen Arbeiten sei dem Landesbetrieb damit nach Jahren endlich eine umweltfreundliche Sanierung mit optimaler Versiegelung gelungen.

Darüber hinaus sei die qualitativ hochwertige Sanierung auch für den Winterdienst wichtig. Auch hier gab es laut Güthling Probleme, die sich nun erledigt haben. Der Luckenwalder Straßenmeister erklärt zudem, dass sowohl die Zusammenarbeit mit der Baufirma als auch mit der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming gut verlaufen sei. Zudem hätten die Anwohner während der Bauarbeiten Verständnis für die Umstände gezeigt.

Von Isabelle Richter