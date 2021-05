Niedergörsdorf

Anfang des Jahres wurde in der Gemeinde Niedergörsdorf vorbereitend das Koordinationsteam gegründet. Dabei wurden die Senioren abgefragt, ob ein Interesse an der Impfung besteht und ein Anamnesebogen verschickt. Nachdem die Turnhalle zunächst als Testzentrum hergerichtet wurde, konnte im April auch das mobile Impfen dort starten.

Zum aktuellen Stand erklärte Hauptamtsleiterin Andrea Schütze im Sozialausschuss: „Es sind insgesamt rund 140 Personen geimpft worden.“ Viele Senioren bedankten sich für die Organisation. Andrea Schütze lobte das Fläming-Haus, das DRK, die Seniorenbeauftragten und die Gemeindearbeiter für die Unterstützung und den reibungslosen Ablauf. Ein letzter Termin für die Zweitimpfung steht am 18. Juni steht noch aus. Bis Ende des kommenden Monats wird die Turnhalle außerdem noch als Testzentrum zur Verfügung stehen, so die Hauptamtsleiterin.

Weiterhin informierte Schütze über das neue Angebot der freiwilligen Tests von Kindern im vorschulischen Bereich. Die Testkits erhalten Eltern für ihre betreuten Kinder über die Leiterinnen der einzelnen Kitas. Auf Wunsch bekommen Eltern zwei Testkits pro Woche. Empfohlen werden diese laut der Hauptamtsleiterin aber nur bei einer Inzidenz über 100. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 wird ein Schnelltest pro Woche empfohlen. Aktuell liegt die Inzidenz in Teltow-Fläming unter 50. Die Selbsttests werden Zuhause durchgeführt.

Hintergrund des Angebotes ist die Tatsache, dass die Infektionszahlen im Bereich der unter Fünfjährigen zugenommen haben. Auch in der Gemeinde gab es vor Kurzem einen Quarantänefall. Demnach sei es aus Sicht der Verwaltung dringend erforderlich, das Angebot der Kindertagesbetreuung weiterhin zu sichern. Die Testkits sind eine Ergänzung zu den bisherigen Teststrategien. Eltern können sich bei Fragen an die jeweilige Kita-Leiterin wenden.

Ab Juni kein Anspruch mehr auf Erstattung der Beiträge

Mit dem 1. wird zudem der Appell an die Eltern, keine Angebote der Kindertagesbetreuung in Anspruch zu nehmen, aufgehoben. Damit ist keine Erstattung von Elternbeiträgen in den Fällen mehr vorgesehen, in den die Eltern auf die Inanspruchnahme der Betreuung freiwillig verzichteten und deswegen von der Beitragspflicht freigestellt wurden. Im Hortbereich startet der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder ab Montag. Es kommt dann nicht mehr auf einen Anspruch zur Notbetreuung an. Bei einer Inzidenz unter 100 findet auch die Hortbetreuung in den Ferien statt. Testkits werden dann ebenso für alle Hortkinder verteilt. Die Testpflicht ist ebenfalls freiwillig.

Von Isabelle Richter