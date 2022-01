Niedergörsdorf: Schnupperzeit für die Praktikantin

Niedergörsdorf

Als 14- oder 15-Jähriger zu wissen, welchen Beruf man ergreifen sollte, damit das Geld-Verdienen mehr als Job ist und man möglichst ein ganzes Arbeitsleben lang Freude hat, ist eine Herausforderung, vor der jeder Jugendliche irgendwann steht. Vielen Gleichaltrigen voraus ist Jessika Schmidt, die im Rahmen schulischer Praktika bereits mehrere Dinge ausprobiert hat, um auf genau diese Frage eine Antwort zu finden.

„Kollegin auf Zeit“

Seit Anfang August ist die 17-Jährige für ein Jahr an drei Tagen in der Woche als Verwaltungs-Praktikantin in der Niedergörsdorfer Gemeindeverwaltung im Einsatz und wird von Hauptamtsleiterin Andrea Schütze als Betreuerin und den übrigen Mitarbeiter. als zuverlässige und freundliche „Kollegin auf Zeit“ geschätzt. Ob der Beruf als Angestellte einer Verwaltung tatsächlich etwas etwas für sie ist, will sich Jessika, trotz der Anerkennung und trotz der bisherigen Freude an ihrer Arbeit jetzt noch nicht festlegen. „Dass es mir liegen könnte, weiß ich schon jetzt, aber ich will mich erst noch etwas mehr ausprobieren, bevor ich mich endgültig entscheide“, lautet jetzt zur Praktikums-Halbzeit ihr erstes Fazit.

Spätestens im nächsten Jahr muss sie sich entscheiden, auch wenn man im Ludwigsfelder Oberstufenzentrum, das die Jugendliche seit diesem Schuljahr besucht, auf eine möglichst frühzeitige Bewerbung drängt.

Der erste Traum ist passé

Jessikas allererster Traumberuf war eigentlich der eine Friseurin. „Die Frau meines Cousins ist Friseuse und hat mir oft von ihrer Begeisterung an ihrem Beruf erzählt, so dass ich es selbst ausprobieren wollte“, blickt die Elftklässlerin auf ihr erstes, vor zwei Jahren absolviertes Praktikum zurück. In ihrem Heimatort Altes Lager durfte sie vier Wochen lang in einem Friseursalon mitarbeiten, hat dabei aber entdeckt, dass das Friseur-Dasein zwar schön, aber schon wegen das stundenlangen Stehens auch eine körperlich anstrengende Sache ist, die sie sich so nicht zutraut. Als verlorene Zeit sieht Jessika das Hineinschnuppern in den Friseur-Alltag dennoch nicht. Denn hinterher zu wissen, dass einem eine bestimmt Sache eben nicht liegt, hat auch sein Gutes.

Das ein Jahr später dann anstehende zweite Praktikum hat sie im Familienzentrum in Altes Lager absolviert, in dem auch ihre Mutter als Erzieherin arbeitet. „Zu meinen Aufgaben gehörte, mit den Kindern zu spielen, sie auf Gruppenspaziergängen im Wald zu begleiten und ihnen Geschichten vorzulesen“, erzählt Jessika von dieser sie sehr prägenden Erfahrung.

„Die schönsten Momente waren für mich, wenn die Kinder bei mir sein wollten, am letzten Tag haben mich viele von ihnen sogar umarmt. Erzieherin zu werden und täglich dabei zuzusehen, wie sich die Kinder vom Baby bis zum Vorschulkind weiterentwickeln und ihr Wachsen zu begleiten könnte mir gut vorstellen“, fasst sie das Ergebnis des Kita-Praktikums zusammen.

Drittes Praktikum in der Verwaltung

Am Ludwigsfelder Oberstufenzentrum, wo Jessika im nächsten Jahr ihr Fachabitur für Wirtschaft und Verwaltung ablegen möchte, reifte nun der Plan, vor der endgültigen Berufswahl ihr drittes Schülerpraktikum in genau diesem Bereich zu absolvieren. Sich dafür in der eigenen Gemeindeverwaltung zu bewerben, erwies sich als gute Idee.

Die Gemeindeverwaltung ist für ein Jahr Jessikas Wirkungsstätte. Quelle: Uwe Klemens

„Alle haben mir mit ihrer Freundlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft ein schönes Willkommen bereitet und darf einerseits sehr selbständig arbeiten, bekomme aber auch jede Art Unterstützung, wenn ich Hilfe brauche“, schildert sie ihre bisherigen Erfahrungen. „Schön ist auch, dass ich in viele unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel die Kämmerei oder das Bauamt, hineinschauen kann oder auch im Kulturzentrum miterleben kann, wie viel Planung, wie viel organisatorische Dinge und wie viel Nacharbeitung beim Durchführen kultureller Veranstaltungen dazugehören“, schwärmt und staunt der Teenager zugleich.

Die Erstellung des Jahresrückblicks und die Erarbeitung von Fragebögen, mit denen die Gemeinde die Resonanz auf Amtsblatt und Webseite erkunden will, gehörten zu ihren bisherigen Aufgaben.

Von Uwe Klemens