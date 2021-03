Niedergörsdorf

Auch im Jahr 2021 werden die Osterfeiertage in der Gemeinde Niedergörsdorf anders sein als gewohnt. Schon zum zweiten Mal in Folge macht die Pandemie den Dorfgemeinschaften einen Strich durch die Rechnung. Beliebte Veranstaltungen müssen schon wieder ausfallen. In der vergangenen Woche teilte die Niedergörsdorfer Verwaltung allen Einwohnern offiziell mit: „Aufgrund der momentan geltenden Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum ist das in vielen Orten traditionelle gesellige Beisammensein am Feuer vor Ostern nicht möglich.“ Um trotzdem für ein wenig Osterstimmung zu sorgen, haben sich einzelne Ortsteile kleine Alternativen zum großen Treffen überlegt. So zum Beispiel in Seehausen. Dort sorgten die Frauen des örtlichen Feuerwehrvereins mit Bollerwagen und dem Osterhasen im Schlepptau für eine gelungene Überraschung bei den Seehausener Senioren.

Seit einem Jahr keine Treffen für Senioren

Insgesamt 61 Haushalte wurden von Andrea Judt-Schuknecht, Andrea Bunzel, Sabine Dümichen, Ines Schmager, Andrea Mehlis und Ines Loy angesteuert. Mit dabei hatten die Frauen bunt Primel-Töpfe versehen mit einem Oster-Gruß und einem selbstgestickten Osterei im skandinavischen Hardanger-Stil. Alle Eier wurden über den Winter von der 85-jährigen Einwohnerin Christa Bunzel angefertigt und sind ein echter Hingucker. Auch bei Ilse Kwasnicki kam die Überraschung gut an. Die Rentnerin freute sich über die Geste und den kleinen Plausch an der Haustür. Obwohl Ilse Kwasnicki gut durch die vergangenen Monate gekommen ist und ihr Strahlen nicht verloren hat, wird es auch aus ihrer Sicht der Zeit, dass das Dorfleben in Seehausen endlich wieder seinen gewohnten Gang geht.

Wie Andrea Judt-Schuknecht erzählt, müssen die Senioren schon seit einem ganzen Jahr vollkommen auf das gesellige Beisammensein verzichten. „Normalerweise gibt es bei uns dreimal im Jahr einen Seniorennachmittag“, erzählt die Ortsvorsteherin. „Der ist aber schon seit dem Frühjahr 2020 ausfallen.“ Auch alle anderen Veranstaltungen mussten im vergangenen Jahr abgesagt werden. Mit dem kleinen Ostergruß wollen die Frauen den Senioren zeigen, dass sie trotzdem an sie denken.

Weil die Pandemie auch Ostern 2021 kaum Kontakte zulässt, haben sich die Frauen des Feuerwehrvereins etwas anderes überlegt. Quelle: Isabelle Richter

Auch in Niedergörsdorf wurde die Verkehrsinsel in der Ortsmitte bereits für das kommende Osterwochenende hergerichtet. Mit bunten Ostereiern und bepflanzten Blumenkästen kommt ein wenig Oster-Feeling auf. Wie Ortsvorsteherin Marlen Seidel berichtet wird es ansonsten aber keine speziellen Osteraktionen geben. Stattdessen werden sich die Niedergörsdorfer in diesem Jahr wohl beim Osterspaziergang begegnen und dort mit Abstand einen kleinen Plausch einlegen müssen. In vielen anderen Ortsteilen sieht es ähnlich aus.

In Altes Lager soll das Osterfest dagegen nicht ganz ohne einen kleinen Höhepunkt vorüberziehen. Ortsvorsteher und Feuerwehrchef Marko Göritz versichert: „Ich werde auf jeden Fall was machen.“ Wie die Osteraktion am Ende genau aussehen wird, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden. Marko Göritz will zunächst abwarten, ob die Coronamaßnahmen weiter verschärft werden und dann reagieren. „Es ist momentan eine schwierige Situation. Ich kann die Leute ja nicht einfach auf die Straße holen“, sagt der Ortsvorsteher über die Bedingungen und spricht damit vielen anderen Akteuren aus der Seele. Gepackte Osterbeutel von der Jugendfeuerwehr sowie ein Osterhasen-Kostüm liegen laut Göritz aber schon bereit. Sie sollen auch in diesem Jahr wieder irgendwie zum Einsatz kommen.

Von Isabelle Richter