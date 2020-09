Niedergörsdorf

Viele Senioren der Gemeinde Niedergörsdorf haben scheinbar ein großes Interesse daran, digital fitter zu werden. Wie Hauptamtsleiterin Andrea Schütze berichtet, war die Reaktion auf den MAZ-Artikel „ Digitalisierung: Hilfe für Senioren“ vom 21. September sehr groß. Darin hatte Peter Baade unter anderem über einen kürzlich gestarteten digitalen Nachhilfekurs im Jugendclub Jump gesprochen. Diese Info ließ viele ältere Niedergörsdorfer aufhorchen. Hauptamtsleiterin Andrea Schütze berichtet: „Viele Senioren haben sich aufgrund des Artikels bei uns gemeldet.“ Die Gemeinde versucht deshalb über einen öffentlichen Aufruf ehrenamtliche Helfer mit ins Boot zu holen, die den noch unerfahrenen Senioren eine erste Starthilfe bei der Nutzung von digitalen Medien und Angeboten geben können.

Digitalisierung

Hintergrund: Der Seniorenbeirat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema Digitalisierung. Gemeinsam mit dem Landesseniorenbeauftragten Norman Asmus und dem Landtagsabgeordneten Erik Stohn ( SPD) sprach der Beirat über Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels. Anlass für das Treffen war die Schließung der VR-Bank vor etwa zwei Monaten. Die könne man zwar nicht rückgängig machen – der Landesseniorenbeauftragte hatte es über Gespräche mit der Bank aber immerhin geschafft, dass diese sich in der Verantwortung sieht und nun Schulungen zum Thema Online-Banking in Niedergörsdorf anbieten will.

Nach dem Austausch waren sich die Anwesenden außerdem einig, dass die neuen Medien auch für Senioren durchaus sinnvoll sind. Gerade in diesem Jahr hätten etwa Videochats dafür gesorgt, dass viele Familien trotz Corona regelmäßig Kontakt halten können. Zudem erklärt Erik Stohn: „Auch für ältere Menschen ohne Familie ist die Digitalisierung wichtig, denn so können diese zum Beispiel mithilfe des Internets der drohenden Einsamkeit entgegenwirken."

Wie die jüngste Reaktion in Niedergörsdorf zeigt, haben ältere Frauen und Männer auch ein großes Interesse daran, sich mit den neuen Medien vertraut zu machen – allerdings ist der Anfang für viele schwer. Unerfahrene Senioren brauchen Hilfe. Um ihnen die Hemmungen vor der Nutzung digitaler Medien zu nehmen, möchte die Gemeinde Niedergörsdorf unterstützen und eine Art Digital-Workshop etablieren.

WLAN-Hotspots für zentrale Treffpunkte

Jugendkoordinator Peter Baade war bereits im August mit einem ersten Kurs im Jugendclub Jump gestartet. Auch er bestätigt die hohe Nachfrage. Weil er durch seine Aufgaben im Bereich der Jugendarbeit jedoch stark eingebunden ist, musste er das Angebot bisher auf drei Teilnehmer beschränken. Peter Baade hofft aber, das Angebot in Zukunft ausweiten und vielleicht sogar mehrere Gruppen bilden zu können. Auch Andrea Schütze erklärt: „Der Bedarf ist groß. Wir brauchen dringend Unterstützer.“

Ausgestattet mit einem WLAN-Anschluss und Computern bietet der Jugendclub in Altes Lager dafür die perfekten Voraussetzungen. Darüber hinaus sei es auch möglich, WLAN-Hotspots an zentralen Treffpunkten wie etwa Dorfgemeinschaftshäusern zu installieren. Erik Stohn erinnerte während der Sitzung des Seniorenbeirates an das Programm des Landes Brandenburg zum Ausbau frei zugänglicher WLAN-Hotspots. Davon hatte vor allem das Amt Dahme in diesem Jahr profitiert. Auch Niedergörsdorf habe die Möglichkeit auf freies WLAN.

Suche nach Ehrenamtlichen Helfern

Zunächst werden für den Digital Workshop aber erst einmal Unterstützer gesucht. Darunter Jugendliche und Erwachsene und speziell auch Senioren, die fit im Umgang mit Computern und Smartphones sind. Denn in Niedergörsdorf gibt es auch ältere Einwohner, die die neuen Medien täglich nutzen und sich mit Tablet, Smartphone und Co. gut zurechtfinden. Wer die Gemeinde ehrenamtlich bei dem Projekt unterstützen möchte, kann sich in der Gemeinde im Sekretariat bei Anke Friedrich, bei Hauptamtsleiterin Andrea Schütze oder Jugendkoordinator Peter Baade melden.

Von Isabelle Richter