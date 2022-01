Niedergörsdorf

Auch im zweiten Jahr der Pandemie mussten Hochzeiten noch unter bestimmten Regeln stattfinden. Das hat in Niedergörsdorf jedoch weder dazu geführt, dass weniger geheiratet wurde, noch ist mit etwas mehr Lockerungen als noch in 2020 der Hochzeitsboom in der Gemeinde ausgebrochen. Im Jahr 2021 wurden in Niedergörsdorf insgesamt 34 Ehen geschlossen. Exakt genauso viele waren es auch im Vorjahr. Die erste Trauung in 2021 fand gleich am 18. Januar statt – die letzte noch kurz vor Heiligabend am 21. Dezember. Gleichgeschlechtliche Eheschließungen gab es im ganzen Jahr nicht.

Insgesamt 15 der Paare stammten aus der Gemeinde – die weiteren 19 Paare kamen von Außerhalb. Eines davon nahm sogar den fast 600 Kilometer weiten Weg aus Feldkirchen-Westerham in Bayern auf sich. Diese Trauung ist Anja Schmolke besonders in Erinnerung geblieben. Die Standesbeamtin berichtet: „Das Paar hatte die Eheschließung pandemiebedingt mehrfach verschieben müssen.“ Noch länger warten, wollten sie dann aber nicht. Darüber hinaus erinnert sich Anja Schmolke daran, dass die Tochter währenddessen „wunderschön Harfe gespielt“ hat.

Viele Open-Air-Trauungen im „Haus“-Garten in Altes Lager

Ebenfalls zu den Höhepunkten in 2021 zählten für die Open-Air-Trauungen auf der Terrasse des ehemaligen Offizierskasinos und dem heutigem Kulturzentrum „Das Haus“ im Ortsteil Altes Lager. Denn im Freien durften alle Gäste mit dabei sein. Entgegen der sonstigen Erfahrungen hätten diese Paare 2021 auch das Wetterglück auf ihrer Seite gehabt, so die Standesbeamtin.

Dennoch zeichnet sich in Niedergörsdorf schon länger der Trend zu Trauungen im kleinen Kreis ab. Das war auch im vergangenen Jahr der Fall – allerdings spielten dabei auch die Coronaregeln eine Rolle. „Es galten ja während des gesamten Jahres die entsprechenden Hygienekonzepte“, sagt Anja Schmolke. Oft werden die Hochzeiten lange vorher geplant. Einen Termin mit besonders vielen Anfragen gab es in 2021 aber nicht. Ein Paar war dafür aber besonders spontan und zog den eigentlich geplanten Termin kurzfristig vor.

Paar wollte in Niedergörsdorfer sofort Ja sagen

Wie die Niedergörsdorfer Standesbeamtin berichtet sollte die Trauung samt Feier eigentlich am 8. Mai stattfinden. Daraus wurde dann aber der 1. April und das war kein Scherz, sondern hatte laut Anja Schmolke folgenden Hintergrund: „Weil die Feier den pandemiebedingten Auflagen zum Opfer fallen musste, hat das Paar kurzerhand entschieden, gleich im Anschluss an die Anmeldung der Eheschließung/ Prüfung der Ehefähigkeit Ja zu sagen.“

Der beliebteste Hochzeitsmonat war übrigens der September. Dort gab es insgesamt neun Trauungen. Trotz der andauernden Beschränkungen in 2021, gab es für die Standesbeamtin viele schöne Momente. „Wir versuchen, die Trauung für das Paar so angenehm, wie möglich zu gestalten. Für diesen einen Moment darf das Paar dann auch mal kurz ausblenden, dass unser aller Alltag von der Pandemie bestimmt ist.“

Von Isabelle Richter