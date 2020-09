Niederer Fläming

Mit dem Thema der erneuerbaren Energien müssen sich Landgemeinden, ob sie wollen oder nicht, immer häufiger beschäftigen. Vor allem die Windkraftanlagen finden nicht nur Befürworter. Sie geraten wegen ihrer Optik, die von manchen als Verunstaltung des Landschaftsbildes angesehen wird, und wegen des von ihnen ausgehenden Lärms immer wieder in die Kritik.

Geschenk zum Geldverdienen

Das Angebot eines Berliner Investors, der in der Gemarkung Werbig einen 130 Hektar großen Solarpark errichten will und der Gemeinde Niederer Fläming im Gegenzug der Genehmigung auf kommunalen Dächern installierte Photovoltaik-Flächen überlassen will, ist Anlass, sich dort erneut mit dem Thema der erneuerbaren Energien zu befassen.

„Ich bin der Meinung, dass bei einem solchen Projekt alle Beteiligten im gleichen Umfang profitieren sollen und auch können“, sagt Investor und Projektant Philipp Seherr-Thoss, der sich seit acht Jahren mit Geschäftsmodellen zur Nutzung der Sonnenenergie beschäftigt. Ergebnisse seiner Arbeit sind die Schaffung der global agierenden Internet-Plattform „Milk the sun“, sowie Solarparks entlang von Autobahnen und Eisenbahnlinien in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Das von ihm „Solarkraftwerk Werbig“ genannte Projekt wäre sein bislang größtes.

Vorverträge bereits unter Dach und Fach

„Die Vorverträge zur Flächennutzung mit den 31 Verpächtern habe ich bereits geschlossen“, erläutert der 45-Jährige den Stand seiner Planung. Einzig seitens der Gemeinde, die mit acht Hektar Miteigentümer der Fläche ist, gebe es bisher noch keinen Vorvertrag. Auch für die größte Hürde, die Änderung des Flächennutzungsplanes als Grundlage für den Bauantrag, ist Seherr-Thoss auf das positive Votum der Gemeindevertreter angewiesen.

Das Dach der alten Hohenseefelder Schule ist mit 2200 Quadratmetern die größte, in Frage kommende Dachfläche. Quelle: Planungsbüro

Auf etwaige Bedenken wegen der Verschlechterung des Landschaftsbildes und des Entzugs von landwirtschaftlicher Nutzfläche hat sich der Investor vorbereitet. Auf der von ihm ins Auge gefassten Fläche befindet sich bereits ein Windpark und die Bodenwerte weisen den Bereich als ertragsarm aus.

Zudem dürfte vor allem der finanzielle Aspekt für die Gemeinde ein Anreiz sein, sich mit dem Vorschlag ausgiebig zu befassen. Bei einer für 20 Jahre zugesicherten Pacht von 2500 Euro pro Hektar und Jahr, die Seherr-Thoss jedem Verpächter zahlt, springen allein für die Kommune jährlich 20.000 Euro heraus.

60.000 Euro pro Jahr für die Gemeindekasse

Noch attraktiver klingt der zweite Teil seines Angebots. Er will auf seine Kosten auf den Dachflächen gemeindeeigener Gebäude Photovoltaik-Anlagen errichten und diese der Kommune danach schenken. Anhand einer Liste aller Gebäude hat Seherr-Thoss eine Vorauswahl ausreichend großer Dächer getroffen, deren Gesamtfläche 7900 Quadratmeter beträgt. Multipliziert mit der elektrischen Leistung der Module und der per Energie-Einspeisegesetz zugesicherten Vergütung von sieben Cent je Kilowattstunde ergibt sich daraus ein jährlicher Verdienst von 60.000 Euro, den die Gemeinde als Anlagen-Eigentümer komplett in den eigenen Haushalt fließen lassen könnte.

Der geplante Solarpark würde sich direkt unter den dort bereits stehenden Windkraftanlagen befinden. Quelle: Planungsbüro

„Die einzigen Risiken wären, dass die Sonne nicht mehr scheint oder dass die Anlage fehlerhaft gebaut wäre, was aber durch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller- und Anlagenbauer abgesichert wäre“, so Seherr-Thoss. „Begegnet sind mir beide Fälle noch nicht und selbst bei den ersten, in den 90er Jahren errichteten, Anlagen liegt der Wirkungsgrad noch immer bei 80 Prozent, so dass die Anlagen auch nach 20 Jahren immer noch Gewinn bringen, ohne dass Investitionen nötig sind“, sagt der Investor.

Von Uwe Klemens