Niedergörsdorf

Einfach nur helfen und das am besten so schnell wie möglich. Das wollten Ines Fürstenau-Ellerbrock und Petra Wolters aus Niedergörsdorf, als sie vor wenigen Tagen realisierten, wie stark betroffen die Menschen in Teilen Deutschlands von der Hochwasser-Katastrophe sind. Beide Frauen hatten am Wochenende kurzerhand einen Spendenaufruf für die Flutopfer gestartet. Innerhalb von wenigen Stunden füllte sich der Gemeinderaum im Niedergörsdorfer Pfarrhaus am Sonntag mit unzähligen Sachspenden. Dass die spontane Aktion so schnell so viele Menschen mobilisieren würde, hatten beide nicht erwartet.

Direkter Kontakt zu den Betroffenen

Petra Wolters lebt mit ihrem Ehemann Roland und den beiden Kindern Eva und Lars seit 2015 in Niedergörsdorf. Die Familie zog es aus beruflichen Gründen in die Brandenburger Gemeinde. Ursprünglich stammt sie aus Nordrhein-Westfalen: Dem Bundesland, in dem die Menschen von der Flutkatastrophe mit am heftigsten betroffen sind. Den Familien der Wolters geht es zum Glück gut. Sie haben nur mit kleineren Schäden und Einschränkungen zu kämpfen. Durch Freunde und Bekannte hatte Petra Wolters aber auch Kontakt zu denjenigen, die gerade ihr komplettes Zuhause verloren haben und sich zurzeit rund um die Uhr durch die Wasser- und Schlammmassen kämpfen. „Die Gespräche mit den Betroffenen waren sehr ergreifend. Da bekommt man Gänsehaut“, erzählt die 52-Jährige. Nach den ersten Telefonaten stand für sie fest: „Wir müssen jetzt irgendwas tun.“

Lesen Sie auch Teltow-Fläming: Große Hilfsbereitschaft für Opfer der Flutkatastrophe - diese Hilfsaktionen sind geplant

Ohne lange zu zögern, verfassten Petra Wolters und Ines Fürstenau-Ellerbrock einen Aufruf zur Abgabe von Sachspenden und teilten ihn via WhatsApp mit verschiedenen Leuten aus ihrer Kontaktliste. Nur einen Tag später hatten beide Frauen innerhalb von nur sechs Stunden so viele Sachspenden erhalten, dass sie die weitere Annahme noch am selben Tag stoppen mussten. „Der Aufruf hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet“, erzählt Ines Fürstenau-Ellerbrock, die noch immer überwältigt von der Herzlichkeit und Solidarität ihrer Nachbarn ist. „In den Gesprächen hat man gemerkt, dass die Leute erleichtert waren. In solchen Situationen fühlt man sich ja oft hilflos und weiß erst mal nicht, was man aus 600 Kilometer Entfernung überhaupt tun kann“, so die Pfarrerin.

Nach nur vier Stunden sah der Gemeinderaum in Niedergörsdorf schon so aus. Nach sechs Stunden war alles dicht. Quelle: Privat

Berührt waren sie und Petra Wolters vor allem davon, mit wie viel Bedacht die Sachen von den Spendern ausgewählt wurden. Petra Wolters erinnert sich unter anderem an ein 15-Jähriges Mädchen, dass ihren Kleiderschrank durchsucht und sich ganz bewusst auch von Lieblingsteilen getrennt hat. Ines Fürstenau-Ellerbrock war wiederum gerührt von einer älteren Dame, die ihren Mann erst vor Kurzem verloren und dessen Sachen trotz ihrer Trauer zur Verfügung gestellt hat. „99 Prozent der Sachen waren in einem Top-Zustand, sodass man sagen kann, das sind Sachen, die die Leute dort wirklich anziehen und gebrauchen können“, berichtet die Pfarrerin.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Großteil der Sachspenden hat Familie Wolters in beschrifteten Umzugskisten bei sich Zuhause zwischengelagert. In den nächsten Tagen sollen die Kisten auf Reisen in den Raum Aachen (NRW) gehen. Die Familie will dann auch ihre Verwandten dort besuchen. Ein kleinerer Teil der Spenden kam außerdem Bedürftigen in Berlin zugute, nachdem Ines Fürstenau-Ellerbrock und Petra Wolters von der Berliner Stadtmission erfahren hatten, dass viele Kleiderkammern derzeit wie leergefegt sind, der Bedarf aber nach wie vor groß sei. Weitere Sachspenden benötigen die Frauen vorerst nicht. Denn auch umliegende Kirchengemeinden hatten sich dem Aufruf angeschlossen und in den vergangenen Tagen einiges gesammelt.

Gemeinden sammeln Geldspenden für Bad Neuenahr

Zusammen wollen die Gemeinden nun die von der Flutkatastrophe besonders betroffenen Orte mit Geldspenden unterstützen, um etwa den Wiederaufbau wichtiger Einrichtungen anzuschieben. Ines Fürstenau-Ellerbrock hatte kürzlich ein Telefonat mit einem Pfarrer aus Bad Neuenahr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Dieser habe ihr am Telefon erzählt, dass die Kirche, der Gemeinderaum und die Kita von den Fluten mitgerissen wurden und dass man den Menschen als Kirchengemeinde gerne helfen und vorübergehend einen Unterschlupf bieten würde, aber kaum Kapazitäten habe.

Um den Bewohnern aus Bad Neuenahr einen Neustart zu ermöglichen, sammeln die Niedergörsdorfer Pfarrerin und ihre Kollegen aus dem Umkreis Spenden auf einem gemeinsamen Konto. Wer die von der Flutkatastrophe besonders stark betroffene Region in Rheinland-Pfalz ebenfalls unterstützen will, kann das per Überweisung tun. Zu finden sind die Kontodaten unter www.unser-sprengel.de

Von Isabelle Richter