In Kurzlipsdorf soll eine Photovoltaik-Anlage entstehen und die Schulsiedlung in Altes Lager soll unter neuem Besitzer erweitert werden. Mit den Verträgen sichert sich die Gemeinde ab, dass sie für die Planung keine Kosten tragen muss. Auch in Sachen Löschwasserversorgung wurde nachgearbeitet.