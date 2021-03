Schönefeld

„Ich fühle mich jetzt ein bisschen im Dilemma“, sagte Martin Münch (Bürgergemeinschaft) im Bauausschuss kurz vor der Abstimmung darüber, ob der Gemeindevertretung Niedergörsdorf die Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Schönefeld empfohlen werden soll oder nicht. Münch entschied sich am Ende für die Enthaltung. Auf der anderen Seite gab es drei Für- und zwei Gegenstimmen. Grund für die Uneinigkeit war eine kontroverse Diskussion zwischen der Verwaltung und den anwesenden Schönefeldern. Die wollen nämlich keine Sanierung, sondern einen Neubau.

Diese Option wurde auch in zwei Varianten vorgestellt – allerdings machte Bauamtsleiter Ron Peterson gleich klar, dass es für einen Neubau so gut wie keine Chance auf Fördermittel gibt. Der Grund: Es gibt schon ein Dorfgemeinschaftshaus, das nur saniert werden müsste. Darüber hinaus müsste die Gemeinde für einen Neubau eine Baugenehmigung beantragen und das kann dauern. So viel Zeit habe man bis zum Stichtag zur Beantragung der Fördermittel am 15. September 2021 nicht. Eine neue Chance eröffne sich voraussichtlich erst 2023.

Eine Sanierung lehnen die Schönefelder ab. Gründe dafür gibt es mehrere. Zum einen sei die Substanz des Hauses einfach zu schlecht. „Das Haus ist von 1890“, so Peter Simon. Wie der Heimatvereinsvorsitzende der MAZ nach der Sitzung berichtet, habe die Verwaltung ihm selbst schon erklärt, dass das Haus nicht mehr sanierungsfähig ist. Daraufhin habe man erst bei der Firma Energiequelle Fördermittel für einen Neubau beantragt. Die Zusage über 150.000 Euro kam im April 2020. Auch mehrere Baufirmen habe Simon schon hinzugezogen. Ihre Bewertung: Das Dorfgemeinschaftshaus ist abrissreif.

Die Schönefelder meinen: Das alte Dorfgemeinschaftshaus ist abrissreif. Quelle: Isabelle Richter

Ortsvorsteher Andreas Kretschmann machte das noch einmal in der Sitzung deutlich und informierte den Bauausschuss über Feuchtigkeit und Schimmel im Gebäude. Und das sei nur das, was von Außen sichtbar ist. Warum sich die Gemeinde in Sachen Neubau querstellt, verstehen die Schönefelder nicht. Laut Peter Simon stehen die Mittel der Firma Energiequelle bis 2023 zur Verfügung – die Zeit dränge also nicht. Er kritisiert zudem, dass die Gemeinde nicht einfach versuche, Fördermittel für einen Neubau zu beantragen, wenn es doch der ausdrückliche Wunsch der Schönefelder ist. Auch das Argument mit der Zeit könne er nicht nachvollziehen. Immerhin rede man bereits seit Ende 2019 über das Thema. Simon kritisiert, dass die aktuelle Diskussion längst hätte geführt und die Vorbereitungen für ein Neubau getroffen werden können.

Bürgermeisterin verteidigt Sanierung

Die Verwaltung berief sich auf den Architekten Maik Liermann, der bereits die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Danna begleitet hat. Seiner Einschätzung nach sei das Objekt am Schönefelder Dorfteich noch zu retten. „Es gab mehrere Termine vor Ort, und ja, der Zustand ist desolat, aber auch nicht so, dass man einen Neubau vorziehen müsste“, so Ron Peterson. Sollte die Gemeinde eine 75-prozentige Förderung bekommen, wird ein Eigenanteil von knapp 50.000 Euro notwenig. Die Sanierung wäre die günstigste Variante. Mehr kann die Gemeinde auch nicht aufwenden, machte Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) deutlich. Die Bürgermeisterin fühlte sich von den Vorwürfen der Schönefelder angegriffen. Sie verteidigte den Plan der Verwaltung und erklärte: „Wir haben am Ende im Grundsatz das Gleiche. Aber wenn wir die Neubauvariante beantragen und dann scheitern, dann haben wir nichts.“

Wolfgang Loof (Bürgergemeinschaft) ist generell gegen die Beantragung von Fördermitteln. „Meiner Meinung nach gehört es nicht zu den Aufgaben der Gemeinde Dorfgemeinschaftshäuser zu sanieren“, so der sachkundige Einwohner. Für ihn gebe es in Niedergörsdorf andere Baustellen, wo die Gelder dringender benötigt würden. Er schlug deshalb vor, dass die Gemeinde das Objekt für einen Euro an den Heimatverein verkauft und dieser sich dann mit den 150.000 Euro von der Firma Energiequelle selbst um das Haus kümmert.

Schönefelder fühlen sich vernachlässigt

Schönefelds Ortswehrführer André Lehmann erklärte daraufhin, dass auch die Feuerwehr das Haus regelmäßig nutzt, um Versammlungen oder Ähnliches Durchzuführen oder sich umzuziehen. „Bei uns wäre das im Winter gar nicht möglich“, berichtet Lehmann der MAZ. Er sehe es deshalb als Pflichtaufgabe, dass die Gemeinde in Schönefeld etwas tut. „In Schönefeld wurde seit dreißig Jahren nichts mehr gemacht“, ärgert sich auch Peter Simon. Seiner Meinung nach wird der südliche Teil der Gemeinde vernachlässigt.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Schönefeld wird mit den Senioren, dem Heimatverein, der Feuerwehr oder der örtlichen Tanzgruppe vielfältig genutzt. Zudem gibt es regelmäßig Informationsveranstaltungen mit der Polizei oder Schulungen. Rund 1400 Personen gehen im Haus jedes Jahr ein und aus, so Andreas Kretschmann im Bauausschuss. Für ihn sei ein intaktes Dorfgemeinschaftshaus vielleicht keine tatsächliche, aber eine moralische Pflichtaufgabe der Gemeinde und zudem eine Steigerung der Lebensqualität. Immerhin wolle die Gemeinde auch neue Einwohner gewinnen. In Schönefeld seien optimale Bedingungen aber nur mit einem Neubau gegeben.

