Trockenheit schwächt Niedergörsdorfs Bäume

Niedergörsdorf

Der Niedergörsdorfer Hauptausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Baumschule Marzahna mit der Pflanzung acht einheimischer Bäume zu beauftragen. Geliefert werden vier Winterlinden, drei Sommerlinden und eine rote Kastanie im Wert von rund 6545 Euro. Die Maßnahme dient als Ausgleich für die jüngsten Fällungen im Ortsteil Niedergörsdorf. Verpflanzt werden die Bäume in den Ortsteilen Zellendorf und Oehna.

Mehrfarbiger Prachtkäfer hat sich eingenistet

Hintergrund: In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Teltow-Fläming hatte die Gemeinde Ende vergangenen Jahres die Fällung von sieben großen Eichen in der Allee Denkmalsberg sowie einer Linde innerhalb der Ortslage beantragt. Ende der vergangenen Woche war die Firma Hanske vor Ort.

Neben der Fällung der sieben Eichen mussten auch die riesigen Wurzeln mit einer Fräse entfernt werden. Die übrigen Bäume wurden zudem beschnitten. Die Gesamtkosten für die Maßnahme: Rund 40.000 Euro. Grund für die Maßnahme ist ein Schädlingsbefall. Der „mehrfarbige Prachtkäfer“ hatte sich in den hunderte Jahre alten Bäumen eingenistet.

Erkennung mit bloßem Auge kaum möglich

Der Prachtkäfer tritt normalerweise als Schädling an Waldbäumen auf, die durch extreme Witterungsbedingungen, ungünstige Standorte, Pilzbefall oder vorausgegangenem Schädlingsfraß wie beispielsweise durch den Eichenprozessionsspinner in ihrer Vitalität geschwächt sind. Aufgrund von trocken-heißen Sommern, können sich die Käferpopulationen zu Massenpopulationen aufbauen.

Befallene Eichen: An der Rinde ist deutlich zu erkennen, was die Larven des Prachtkäfers angerichtet haben. Quelle: Isabelle Richter

Die frühzeitige Erkennung eines Prachtkäferbefalls ist jedoch schwierig – denn die Schädlinge legen ihre Eier auf der Rinde oder in Rindenrissen geschwächter, aber noch lebender Bäume ab. Anschließend bohren sich die Larven durch die Rinde und beginnen sich durch die darunter liegenden Zellschichten zu fressen. Die Folge: Die Wasser- und Nährstoffversorgung wird unterbrochen und der Baum stirbt ab.

Krankheiten können nicht verhindert werden

„Das ist wie beim Menschen – wenn er nicht genug Vitamine und Mineralstoffe hat, wird er auch schneller krank“, sagt Jörn Martin. Der Gärtnermeister und Inhaber der Baumschule Marzahna findet es bedauerlich, dass sieben der großen Eichen in Niedergörsdorf nicht mehr gerettet werden konnten. „Eigentlich sind diese Bäume in ihren besten Jahren“, erläutert er.

Dass die Bäume von Parasiten heimgesucht würden, könne laut dem Experten aber nicht verhindert werden. „Da kann man nichts machen, das ist im Moment das Schicksal“, berichtet er. „Und man weiß ja auch nicht, ob das mit dem Klima so bleibt.“

Experte rät zur Pflanzung verschiedener Arten

Dennoch sei es aus seiner Sicht ratsam, bei Ersatzpflanzungen auf eine gewisse Vielfalt zu achten. „Ich plädiere immer für eine gute Mischung“, so Martin. Damit ließe sich das Risiko senken, dass am Ende eine komplette Allee abstirbt. Darüber hinaus müsse auch der Standort mit Bedacht gewählt werden. Die Pflege der jungen Bäume sei ebenfalls wichtig.

In dem Beschluss des Hauptausschusses war deshalb auch die Entwicklungspflege bis 2024 enthalten. Laut Jörn Martin beinhalte diese die ausreichende Wässerung der Bäume sowie den regelmäßigen Beschnitt und das Entfernen von Unkraut. Darüber hinaus erklärt der Gärtnermeister, dass gegebenenfalls auch gedüngt werden müsse, um den Baum für Extrembedingungen zu wappnen.

Hoffnung auf Regen und die Hilfe der Anwohner

Niedergörsdorfs Bauamtsleiterin Claudia Neumann sagte auf MAZ-Nachfrage, dass sich die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre auf die Pflanzenwelt ausgewirkt habe: „Ja, man spürt es definitiv.“ Die Problematik am Denkmalsberg in Niedergörsdorf sei jedoch ein Extremfall. Wirklich vorbereiten könne sich die Gemeinde auf einen weiteren trockenen Sommer aber nicht. Laut Claudia Neumann könne man lediglich auf eine ausreichende Niederschlagsmenge hoffen.

Zudem sei die Gemeinde darauf angewiesen, dass die Anwohner die Bäume vor Ort bei extremer Trockenheit ab und an mit ein wenig Wasser versorgen. Welche Kosten die Gemeinde im Schnitt jährlich in die Baumpflege investiert, konnte die Bauamtsleiterin nicht genau benennen. „Das ist ganz unterschiedlich. Die 40.000 Euro waren aber schon eine Hausnummer“, so Neumann.

Von Isabelle Richter