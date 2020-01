Umbau im Freibad Oehna kann beginnen

Niedergörsdorf

Ein großer Bestandteil des hiesigen Haushaltsplans ist die Sanierung des Freibades Oehna in der Gemeinde Niedergörsdorf. Hierfür wurde nun die Bauleistung vergeben. Den Zuschlag erhielt die Firma Michael Sous aus Großbeeren. Der zuvor geschätzte Auftragswert von 196.715 Euro wurde von der Firma um rund 9000 Euro unterboten.

Zuvor hatte der Landkreis Teltow-Fläming die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sowie das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2020 bis 2023 genehmigt. Die Bekanntgabe erfolgte am Donnerstag über das Amtsblatt. Damit sind die Beschlüsse des jüngsten Hauptausschusses wirksam.

Interessierte Bürger können die Haushaltssatzung mit allen Bestandteilen und Anlagen vom 4. Februar bis zum 12. Februar während der Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung in der Kämmerer (Zimmer 9) einsehen.

Maßnahme ist eng getaktet

Insgesamt hatten fünf Bieter an dem öffentlichen Wettbewerb für den Umbau des Freibades in Oehna teilgenommen. Zum Stichtag am 7. Januar lag jedoch nur das eine Angebot aus Großbeeren vor.

Zum Hintergrund erklärte Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft): „Die Maßnahme ist ganz eng getaktet und das war in der Ausschreibung auch so angegeben – dass im März Baubeginn ist und dann auch zeitnah die Fertigstellung erfolgt.“

Darüber hinaus ergänzte die Bürgermeisterin zum Zeitplan: „Bis Mai soll alles fertiggestellt sein, was zu Inbetriebnahme des Freibades nötig ist.“ Restarbeiten wie die Dacheindeckung sowie das Streichen der Fassade, könnten dagegen auch noch später erledigt werden.

Regenentwässerung bleibt weiter Thema

Ebenfalls eine in 2020 eingeplante Maßnahme ist die Sanierung der Regentwässerungsmulde am Dorfanger in Oehna. Die Vergabe der Bauleistung erfolgte ebenfalls im jüngsten Hauptausschuss. Die Firma MELI-Bau aus Herzberg hatte mit rund 14.700 Euro das günstigste der drei Angebote abgegeben.

Hintergrund: Die Versickerungsmulde am Dorfanger ist nicht mehr funktionstüchtig. Bei Starkregen komme es deshalb zu Überflutungen im Ort. Auch der Bauausschuss hatte im Dezember darüber diskutiert, wie die MAZ berichtete.

Der Einbau von zwei Sickerungsschächten soll nun Abhilfe schaffen. Trotzdem erklärte Doreen Boßdorf, dass zeitnah auch über eine entsprechende Satzung geregelt werden sollte, dass die Eigentümer ihr Wasser selbst versickern müssen und dieses nicht – wie bisher oft praktiziert – auf die Straße leiten.

Von Isabelle Richter