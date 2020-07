Niedergörsdorf

Die VR-Bank Fläming schließt ihre Geschäftsstelle in Niedergörsdorf. Das teilte die Bank der Gemeinde kürzlich mit. Auf MAZ-Nachfrage erklärt Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft): „Ich habe in dieser Woche ein Schreiben von der VR-Bank bekommen. Darin wird mir als Bürgermeisterin mitgeteilt, dass die Geschäftsstelle in den Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf nicht mehr öffnen wird.“

Maßnahme war von VR-Bank schon länger geplant

Schon länger gab es Spekulationen darüber, ob die Bank nach der coronabedingten Schließung überhaupt wieder öffnen wird. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung hakte Einwohnerin Adelheid Jütz nach. Stellvertretend für viele Niedergörsdorfer wollte Sie wissen, wie es um die Geschäftsstelle steht. Laut Adelheid Jütz hatten schon mehrere Einwohner selbst bei der VR-Bank nachgefragt, jedoch unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Kämmerin Martina Schlanke erklärte, dass auch die Gemeinde sich mit dem Thema beschäftige und als Vermieter der Räumlichkeiten ebenso ein Interesse daran habe, zu erfahren, wie es mit der Filiale weitergeht.

Nach der coronabedingten Schließung bleibt die VR-Bank in Niedergörsdorf gänzlich zu. Quelle: Isabelle Richter

Nun steht fest: Die Geschäftsstelle bleibt geschlossen. Zu den Gründen erklärt die VR-Bank in einer Pressemitteilung: „Geplant war diese Maßnahme schon länger.“ Man habe nur noch auf die Aufstellung des neuen Selbstbedienungs-Pavillons in Altes Lager gewartet. Ende 2019 investierte die VR-Bank rund 120 000 Euro, um ein umfassendes SB-Angebot für ihre Kunden zu schaffen.

SB-Pavillon rund um die Uhr geöffnet

Der Standort Niedergörsdorf war zuletzt an drei Tagen in der Woche geöffnet. Von Montag bis Mittwoch konnten Kunden ihre Geldgeschäfte dort abwickeln und sich beraten lassen. In der Friedrich-Engels-Straße in Altes Lager ist das Geldabheben am Automaten nun rund um die Uhr möglich. Zudem lassen sich dort Kontoauszüge ausdrucken und Überweisungen scannen. „Damit haben wir unseren SB-Service für diese Region deutlich ausgebaut“ sagt Norbert Schmitz, Vorstandssprecher der Bank. „Die Schließung des Standortes Niedergörsdorf ist eine logische Folge sich ändernder Rahmenbedingungen.“

Die Nutzung der technischen Ausstattung sei gewachsen. Zudem würden die Möglichkeiten des Online-Angebotes von immer mehr Kunden in Anspruch genommen, argumentiert Schmitz weiter. „Die persönliche Beratung ist am Standort in Jüterbog mit insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Privatkundenberatung, Individualkundenberatung und Gewerbekundenberatung sichergestellt.“

Die beiden langjährigen Mitarbeiter aus Niedergörsdorf seien inzwischen nach Jüterbog gewechselt. Dort waren sie bereits seit dem vergangenen Jahr donnerstags und freitags im Einsatz. Die VR-Bank hofft auf das Verständnis ihrer Kunden und bezeichnet die Schließung als „unumgänglich“.

Bürgermeisterin findet Schließung „sehr bedauerlich“

Doreen Boßdorf hat Verständnis, erklärt jedoch: „Leider gab es hierzu kein persönliches Gespräch mit mir. Die Gründe sind durchaus nachvollziehbar, aber für die Gemeinde geht wieder ein Teil Infrastruktur verloren.“ Laut der Bürgermeisterin sei die Mobilität auf dem Land eingeschränkter als in Ballungsgebieten. „Und jetzt wird den Bürgerinnen und Bürgern wieder eine Dienstleistung in ihrer Umgebung genommen.“ Gerade im Zusammenhang mit den im Landesentwicklungsplan eingeführten grundfunktionalen Schwerpunkten ginge der Gemeinde damit ein weiteres Anspruchskriterium verloren. „Das ist sehr bedauerlich“, so Doreen Boßdorf.

Dorfladenbesitzerin sammelt Unterschriften

Auch in Tanjas Dorfladen in Blönsdorf ist die Schließung längst Thema. Wie Ladenbesitzerin Tanja Dümiche berichtet, seien viele ihrer Kunden verärgert über die Entwicklung. Den aufgestellten SB-Pavillon sehen viele nicht als vergleichbaren Ersatz. Denn aus eigenen Erfahrungen und denen ihrer Kunden weiß Tanja Dümiche, dass der Geldautomat öfter mal nicht funktioniert. Darüber hinaus berichtet sie: „Viele trauen sich auch nicht dort rein um Geld abzuholen, weil sie nicht sehen können, ob jemand hinter ihnen steht.“

Der neue SB-Pavillon in Altes Lager ist nicht für alle Bürger eine Alternative. Quelle: Isabelle Richter

Gerade Senioren, die seltener, aber dafür mehr Geld abholen, hätten Angst vor einem Überfall. In der Filiale hatten sie diese nicht. Darüber hinaus fänden viele den Standort des Pavillons unpassend. Denn Altes Lager sei ohnehin der Ort mit der besten Anbindung und zudem nur vier Kilometer von Jüterbog entfernt. Laut Tanja Dümiche hätte der Pavillon deshalb in einem anderen Ortsteil der Gemeinde mehr Sinn gemacht.

Die Blönsdorferin möchte nun versuchen, die Schließung in Niedergörsdorf rückgängig zu machen und fordert, dass die Bank wenigstens für einen Tag in der Woche geöffnet bleibt. In ihrem Dorfladen in Blönsdorf hat sie deshalb eine Unterschriftenliste ausgelegt – genau wie im Blumenhaus Löffler gegenüber. Bis zum kommenden Freitag will Tanja Dümiche noch Unterschriften sammeln und dann ein Schreiben an die VR-Bank anfertigen.

Von Isabelle Richter