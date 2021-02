Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf will auf einen mobilen Impfstart vorbereitet sein und möglichst viele Senioren über 80 Jahren im Vorfeld über die Corona-Impfung informieren und die Bedarfe abfragen. Dazu bildete die Gemeinde im Sozialausschuss am 20. Januar ein Koordinierungsteam (die MAZ berichtete). Neben Viola Heimke und ihrer Tochter Rosalie Heimke vom Fläming-Haus arbeiten Hauptamtsleiterin Andrea Schütze, die Seniorenbeauftragte Anke Friedrich und die sachkundige Einwohnerin im Sozialausschuss, Marita Marufke, mit.

Anfang Februar folgte das erste Treffen. Wie Hauptamtsleiterin Andrea Schütze berichtet, war die Reaktion auf die Gründung des Koordinationsteams groß. Viele Senioren wollen sich gerne impfen lassen und zeigten ihr Interesse an einem Termin an. Das Fläming-Haus hat bereits an viele Senioren ein zweiseitiges "Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19" verschickt. Anhängig ist auch ein Vordruck zur Impfentscheidung.

Interessierte können sich telefonisch melden

In der Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend informierte Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) über den aktuellen Stand zum Impfen in Teltow-Fläming. Laut der Bürgermeisterin sind im Impfzentrum in Luckenwalde derzeit nur die Impfstoffe Moderna und Astrazeneca verfügbar. Letzterer wird jedoch nicht bei Menschen über 65 Jahren verimpft. „Ab April soll dann mehr Impfstoff zur Verfügung stehen“, so die Bürgermeisterin. Erwartet wird dann auch die Belieferung mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer. Dann will der Kreis so schnell wie möglich mobile Impfteams in die Kommunen schicken. „Man hat unsere Initiative aufgegriffen und wird dann auf uns zu kommen. Aber vor April“, so Doreen Boßdorf nach einer Telefonkonferenz mit dem Kreis am Mittwoch „wird es dazu nicht kommen.“

Für einen schnellen Start ab April werden innerhalb des Koordinationsteams schon jetzt die Vorbereitungen getroffen. Bei der jüngsten Zusammenkunft ging es konkret um die Situation in den 22 Ortsteilen. Da die Gemeinde Niedergörsdorf noch nicht jeden der Senioren erreichen konnte, bietet das Koordinationsteam an, dass sich die über 80-Jährigen oder deren Angehörige bei allen Fragen telefonisch an das Team wenden können. „Wir sind für alle da und wollen zeigen, dass wir keinen vergessen“, erklärt Andrea Schütze. Wie bereits im Sozialausschuss vorgeschlagen, könnte die Turnhalle in Niedergörsdorf für ein mobiles Impfteam hergerichtet werden. Nach Aussage von Viola Heimke wird momentan die häusliche Impfung nicht als prioritär angesehen.

Info: Kontakt zum Koordinationsteam Impfen über Viola Heimke, Fläming-Haus unter Tel. 0172 1307997 oder Andrea Schütze und Anke Friedrich, Gemeindeverwaltung unter Tel. 033741 697-33

Von Isabelle Richter