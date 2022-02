Oehna

In der Gemeinde Niedergörsdorf ist die Verbindungsstraße zwischen Oehna und Zellendorf derzeit voll gesperrt. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Sturmtief Ylenia hat dort rund 30 Bäume entwurzelt.

Die Straße ist auf beiden Seiten bis dicht an die Fahrbahn von Wald umgeben. Die Feuerwehr rechnet damit, dass im Laufe des Tages noch weitere Bäume umstürzen. „Wir können die Bäume derzeit nicht beseitigen. Das ist akut lebensgefährlich“, so der Niedergörsdorfer Gemeindewehrführer. Die Beräumung kann voraussichtlich erst erfolgen, wenn das nächste angekündigte Unwetter abgezogen ist. Es wird laut Wetterdienst für die Nacht vom 18. auf den 19. Februar erwartet. Die Feuerwehr weist daraufhin, die gesperrte Strecke zu umfahren und wenn möglich, ganz zu Hause zu bleiben.

Feuerwehren in Teltow-Fläming über 350-mal im Einsatz

Seit gestern haben die Niedergörsdorfer Feuerwehrmänner und -frauen schon über 40 Einsätze gefahren, so der Gemeindewehrführer. Wie der Landkreis Teltow-Fläming am Freitagvormittag berichtet, mussten die Feuerwehren im vom 17. Februar, 2.40 Uhr, bis 18. Februar, 8 Uhr, mehr als 361-mal ausrücken. „Dabei handelt es sich um jene Einsätze, die über die Regionalleitstelle Brandenburg ausgelöst worden sind. Nicht erfasst sind in dieser Zahl Hilfeleistungen, die direkt vor Ort angefordert wurden“, teilt der Landkreis mit.

Nach wie vor bleibt die Lage angespannt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit orkanartigen Böen und warnt: „Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien! Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de

Von Isabelle Richter