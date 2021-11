Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf ist pünktlich in die Haushaltsdiskussion gestartet. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung stand die erste Lesung an. Schon im Dezember soll der Beschluss des Haushaltes 2022 folgen, damit die Gemeinde so früh wie möglich handlungsfähig ist. Wegen des für Niedergörsdorfer Verhältnisse späten Haushaltsbeschlusses 2021, kam die Haushaltsgenehmigung erst im Mai. Die Folge: Mit einigen Maßnahmen hängt man jetzt hinterher oder musste sie bereits auf 2022 verschieben.

Weniger Einnahmen, gleiche Ausgaben

Zur finanziellen Situation der Gemeinde Niedergörsdorf erklärte Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft), dass man sich weiterhin in der Haushaltssicherung befinde und die Kommune im Jahr 2022 trotz der aktuell guten Liquidität vor einer finanziellen Herausforderung steht. Grund seien laut der Bürgermeisterin weniger Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr. Im Gegensatz zu den guten Jahren 2019 und 2020 erklärte Boßdorf für 2021: „In diesem Jahr werden wir nicht den eingestellten Betrag von 1,1 Millionen Euro erreichen und können das auch für nächstes Jahr nicht planen.“ Hinzu käme, dass die Gemeinde Niedergörsdorfer 300.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen vom Land erhält. Die Bürgermeisterin ergänzte: „Wir sind auch nicht davor gefeit, dass Gas, Wasser und Strom teurer werden. Auch das müssen wir berücksichtigen.“

Dorfgemeinschaftshaus wird saniert

Neben den laufenden Kosten, die auch in 2022 nicht weniger werden, haben es laut der Bürgermeisterin trotz „wochenlanger und schwieriger Diskussion“ dennoch wieder ein paar größere Investitionen in den Haushaltsentwurf geschafft. Überraschend sind die Maßnahmen nicht, denn in den zurückliegenden Monaten wurde über sie umfangreich diskutiert. Wie Kämmerin Martina Schlanke erklärte, zählt die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Schönefeld zu den Schwerpunkten im Haushaltsentwurf 2022.

Der Zellendorfer SV wächst und braucht nun mehr Platz. Ein Anbau soll die Situation für die jungen Kicker verbessern. Quelle: Isabelle Richter

Noch zu Beginn dieses Jahres waren sich Verwaltung und Dorfgemeinschaft noch nicht einig, ob das alte Gebäude saniert oder neu gebaut werden soll. Im Frühjahr gab es mit dem Beschluss zu Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung des bestehenden Gebäudes jedoch eine Entscheidung. Rund 43.000 Euro Eigenanteil muss die Gemeinde dazu aufbringen. Ebenso mit im Haushaltsentwurf steht der Anbau für das Sportlerheim des Zellendorfer SV mit einem Eigenanteil von rund 70.000 Euro. Der über 220 Mitglieder starke Verein mit seinen zahlreichen Mannschaften im Kinder- und Jugendbereich braucht mehr Platz. Ferner im Hauhalt berücksichtigt: Das Brandschutzkonzept für „Das Haus“. Auch darüber wurde in den vergangenen Wochen diskutiert. Dort wird der Eigenanteil über zwei Haushaltsjahre verteilt. In 2022 wird die Gemeinde mit 34.500 Euro belastet.

Investieren muss die Gemeinde Niedergörsdorf außerdem in den Brandschutz. Neben weiteren Waldbrunnen, die zu 100 Prozent gefördert werden, muss die Kommune auch selbst investieren und mit Löschwasserbrunnen in den Ortsteilen nachrüsten. In 2022 sollen zunächst in Kurzlipsdorf, Schönefeld und Seehausen neue Brunnen entstehen. Fördermittel dafür werden beantragt.

Gemeinde rechnet mit 38 Prozent Kreisumlage

Im aktuellen Haushaltsentwurf geplant sind außerdem wieder 15.000 Euro für die Instandhaltung der Spielplätze und 150.000 Euro für Straßensanierungsmaßnahmen. Eine größere Investition dort soll der Ausbau der Friedensstraße in Niedergörsdorf sein. Geplant sind zudem Buswartehäuschen für die Ortsteile Blönsdorf, Malterhausen und Niedergörsdorf. Hinzu kommen sollen in 2022 auch wieder weitere Maßnahmen in der Schule und in den Kitas – etwa das Anbringen eines Sonnenschutz oder die Renovierung von Gruppenräumen. Außerdem soll 2022 in die Planung für die Kita „Kinderland“ in Niedergörsdorf investiert werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungewiss sei laut Martina Schlanke derzeit noch, wie die hoch Kreisumlage in 2022 ausfällt. Im Haushaltsentwurf habe man zunächst mit 38 Prozent geplant. Grund für Diskussionen gab es nach der ersten Lesung unter den Gemeindevertretern nicht. Schon nach der zweiten Lesung im Dezember soll der Beschluss des Haushaltes pünktlich erfolgen. Der Vorsitzende der Gemeindevertretersitzung, Bernd Dieske (Linke), appellierte deshalb, sich in den kommenden Wochen intensiv mit dem Haushaltsentwurf zu beschäftigen und Fragen mit der Verwaltung zeitnah zu klären, damit dieser Termin dieses Mal eingehalten werden kann.

Von Isabelle Richter