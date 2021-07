Niedergörsdorf

„Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben und wieder zur Normalität zurückkommen“, sagen Björn Oesingmann und Christian Reckmann. Die Veranstalter des Wurzelfestivals auf dem Flugplatzgelände in Niedergörsdorf wissen aus eigener Erfahrung, dass die Kulturbranche extrem unter der Pandemie gelitten hat. Der nächste harte Lockdown könnte für viele Kulturschaffende wohl der letzte Todesstoß sein. Sie wollen das verhindern und zeigen, dass das Feiern unter freiem Himmel und unter bestimmten Bedingungen funktionieren kann, ohne dass sich zahlreiche Menschen infizieren.

Vier Termine mit je 3500 Besuchern

Das Wurzelfestival findet in diesem Jahr zum fünften Mal am Standort in Niedergörsdorf statt – allerdings anders als die Jahre zuvor. Denn dieses Mal ist das Festival ein Modellprojekt und wird wissenschaftlich begleitet und anschließend ausgewertet. Vom 29. Juli bis 1. August startet die erste von insgesamt vier Veranstaltungen, bei denen jeweils bis zu 3500 Besucher gleichzeitig auf dem Festivalgelände zugelassen sind. Das erste Wochenende ist bereits ausverkauft. Alle weiteren Veranstaltungen folgen bis Anfang September.

Christian Reckmann (l.) und Björn Oesingmann veranstalten das Wurzelfestival in Niedergörsdorf. Quelle: Isabelle Richter

„Dass das Schließen der Kultur der geistigen Gesundheit nicht gut tut, das haben wir jetzt, glaube ich, alle festgestellt“, sagt Björn Oesingmann. „Das kann dauerhaft nicht der richtige Schritt sein.“ Beim Wurzelfestival geht es den Besuchern nicht nur um laute Musik und darum, mehrere Tage lang durchzufeiern. Mit Workshops und Kunst sollen sich die Gäste von den Zwängen ihres Alltags lösen können und während der mehrtägigen Veranstaltung zu sich und zum Wesentlichen zurückkehren. „Nach den vier Tagen sind unsere Gäste ganz andere Menschen und dieser Zustand hält auch noch eine Weile an“, weiß Björn Oesingmann.

Auch Geimpfte und Genesene werden getestet

Ihm und Christian Reckmann geht es bei dem diesjährigen Modellprojekt darum, zu beobachten, wie man Großveranstaltungen sicher organisieren kann und wo vielleicht noch nachgearbeitet werden muss. Auf der anderen Seite sind die gängigen Hygienekonzepte, die große Veranstaltungen haben, für kleine Veranstalter finanziell nicht umsetzbar. Christian Reckmann erklärt deshalb: „Wir müssen eine Lösung finden, die für alle bezahlbar ist.“ Auch daran soll mit dem Projekt gefeilt werden. Denn in Brandenburg gebe es um die 100 Festivals, von denen viele als gemeinnütziger Verein betrieben werden.

Was das Ergebnis am Ende sein wird, ist noch unklar. Die Veranstalter glauben jedoch an ihr Konzept. Wichtig sind dabei Tests vor der Anreise und auf dem Festivalgelände. Denen müssen sich beim Wurzelfestival auch Geimpfte und Genesene unterziehen. Stichprobenartig werden Gäste am Ende auch nach der Abreise noch einmal getestet, um zu sehen, ob das Konzept funktioniert und sie sich nicht infiziert haben. Laut Björn Oesingmann und Christian Reckmann gebe es bei so einer professionell geplanten Veranstaltung ein deutlich geringeres Risiko, als bei illegalen Partys ohne Regeln, die seit den Schließungen von Kultureinrichtungen immer wieder stattfinden.

Das Konzept der Veranstalter könnte auch in Zukunft bei anderen Veranstaltungen auf dem Festivalgelände angewendet werden. Björn Oesingmann und Christian Reckmann haben dieses nun gepachtet und wollen den Menschen vor Ort ein Kulturangebot schaffen. Neben dem Wurzelfestival sei zum Beispiel eine Theaterveranstaltung denkbar. Darüber hinaus könnte das Gelände für Aktivitäten im Bereich Jugendarbeit genutzt werden. Ideen gibt es viele. Die Veranstalter wollen zeigen, dass hinter dem Wurzelfestival mehr steckt als nur einmal im Jahr laute Musik und dass man auch für die Bewohner vor Ort einen kulturellen Raum schaffen will. Aktuell sind Björn Oesingmann und Christian Reckmann dabei, sich dazu für ein Kulturförderprogramm zu bewerben.

Von Isabelle Richter