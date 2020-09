Der Hauptausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Bauleistungen für Reparaturarbeiten an der Feuerwehrzufahrt in Altes Lager sowie den Neubau eines Löschwasserbrunnens in Mellnsdorf vergeben. Eine Maßnahme ist im Haushalt 2020 eingeplant – die andere sei notwendig, um größere Schäden zu verhindern.