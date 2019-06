Niedergörsdorf

Auch wenn nicht überall die Sonne schien: Am ersten Juni-Montag ist in Deutschland die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen worden –und zwar in Brandenburg. Die Messstation im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) habe am Montag 35,1 Grad angezeigt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag.

Und es ist gleich ein doppelter Rekord: Es war nicht nur die heißeste Temperatur, die am Montag in Deutschland gemessen wurde, sondern auch die höchste in diesem Jahr. Der bis dahin heißeste Tag war mit 32,9 Grad der Sonntag gewesen. Auch der Berliner Raum sei mit um die 34 Grad unter den heißesten Deutschlands gewesen, sagte der DWD-Meteorologe.

Die Junihitze hat aber auch Schattenseiten: Im Landkreis Teltow-Fläming waren am Montag mehrere Waldbrände ausgebrochen, von denen zwei auf einer Fläche von insgesamt bis zu 310 Hektar brannten.

Für Dienstag haben die Meteorologen wieder hochsommerliches und gebietsweise gewittriges Wetter angekündigt. Möglich sei Starkregen mit mehr als 25 Litern Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit, aber auch Hagel sowie Sturmböen bis hin zu Tornados, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Im östlichen Landesteil gebe es wieder starke Wärmebelastung. Erst am Donnerstag sollen von Westen her kühlere Luftmassen nach Deutschland strömen: „Dann ist die Gewitter-Luft erst mal raus.“

Von RND/dpa/iro