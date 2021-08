Langenlipsdorf

Sich beim Namen nennen können und wissen, wie der Kollege nebenan tickt gilt zunehmend als wichtig für das Betriebsklima. „Doch im Alltag kommt das auch bei uns oftmals zu kurz, obwohl wir es uns so sehr wünschen“, sagt Niedergörsdorfs Hauptamtsleiterin Andrea Schütze. Der von ihr am gestrigen Freitag zum zweiten Mal organisierte, gemeinsame Weiterbildungs-Workshop für alle pädagogischen Mitarbeiter der Gemeinde stieß deshalb auf gute Resonanz.

Auch Mitarbeiter anderer Bereiche waren gekommen

Neben den Erzieherinnen aller fünf gemeindeeigenen Kitas und des Blönsdorfer Schulhortes gehörten auch Lehrer, Schulsozialarbeiter, Jugendarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter zu den rund 70 Teilnehmern. „Dass nicht nur die Kitas mit dabei waren, sondern auch Interessierte anderer Bereiche mit dabei waren, hat mich ganz besonders gefreut“, sagt Schütze.

Conrad Panzner zeigte, wie sich aus Pappmaché und Farbe Kreatives entsteht. Quelle: Uwe Klemens

Die insgesamt sieben im Stationsbetrieb organisierten Workshop reichten vom Gestalten dekorativen Wandschmucks aus Pappmaché, über sportliche Bewegung und Tanz, einem Einführungskurs für Rettungsschwimmer, einem Theater- und Erzähl-Workshop und dem Flechten einer Girlande zur Verschönerung des Eingangsbereiches der gastgebenden, Langenlipsdorfer Kita bis zum gemeinsamen Kochen und Backen unter den Stichwort „Gesunde Ernährung“.

Die Darbietung der Tanz-Gruppe bildete das Finale des gemeinsamen Workshop-Tages. Quelle: Uwe Klemens

Mit der Potsdamer Theaterpädagogin Kathrin Thiele, dem Oehnaer Maler, Grafiker und Kunstpädagogen Conrad Panzner, der Langenlipsdorfer Floristin Monika Poser, der Zellendorfer Tanzpädagogin Marion Schwarz, der Niedergörsdorfer Physiotherapeutin Katrin Hoyer und der Luckenwalder Ernährungsberaterin und Entspannungs-Trainerin Anne Schwarz hatte sich Schütze zahlreiche Experten an die Seite geholt.

Stärkung des Wir-Gefühls

Ziel jedes einzelnen Workshops war nicht nur das Vermitteln bestimmter, für den Umgang mit Kindern wichtiger Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern auch die Schärfung der Selbstwahrnehmung und die Stärkung des Wir-Gefühls innerhalb der Gruppe. „Das anfängliche Gefühl ’Oh Gott, was erwartet uns jetzt’ ist sehr schnell allgemeiner Lockerheit und der Erkenntnis gewichen, dass der eigene Körper kein Stock oder Brett ist, sondern sich entfalten und jeder Situation anpassen kann“, fasste Tanzpädagogin Marion Schwarz am Ende ihre Beobachtungen zusammen.

„Ich hab’ mich einfach überraschen lassen und war für alles offen und fand alles toll. Das Beste waren das Kennenlernen der Kollegen aus anderen Kitas und die tollen Gespräche. Ob sich etwas daraus entwickelt, zum Beispiel in Form gemeinsamer Veranstaltungen, oder ob man einfach so in Kontakt bleibt, werden wir sehen“, schildert die Jüterbogerin Mara Thomas, die seit diesem Frühjahr in der Langenlipsdorfer Kita als Erzieherin arbeitet, wie sie den Workshop erlebt hat. Den nächsten Workshop dieser Art soll es in zwei Jahren geben.

Von Uwe Klemens