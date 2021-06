Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat wegen der Senkung der Kreisumlage auf 37,5 Prozent rund 200.000 Euro mehr zur Verfügung. Wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) jüngst erklärte, ändert sich damit an der aktuellen Haushaltsplanung aber nichts. In 2021 werden keine weiteren Maßnahmen geplant. Vielmehr soll das zusätzliche Budget als finanzielles Puffer genutzt werden. Hintergrund seien unter anderem steigende Baukosten. „Die Preisentwicklung stellt sich uns in der Mitte des Jahres nicht so positiv dar, wie noch zum Anfang des Jahres“, so Boßdorf.

Auch die Steuereinnahmen könnten in diesem Jahr geringer ausfallen, als sonst. Zum aktuellen Stand erklärte Kämmerin Martina Schlanke etwa, das Planziel der Gewerbesteuereinnahmen mit rund 300.000 Euro sei noch nicht erfüllt. „Das ist für die Jahreszeit noch nicht dramatisch, aber ich kann definitiv nicht hochrechnen und einschätzen, ob sich das bis zum Jahresende mit der Planzahl decken wird.“ Im August hofft die Kämmerin schon eine konkrete Halbjahresbilanz zum Haushaltsvollzug geben zu können. Dann habe man voraussichtlich auch einen Überblick, auf wie viel Schlüsselzuweisungen des Landes die Gemeinde verzichten muss. Grundsätzlich sei das finanzielle Puffer laut Martina Schlanke auch deswegen wichtig, da erfahrungsgemäß immer wieder außerplanmäßig Dinge instand gesetzt oder neu beschafft werden müssen.

Hauptausschuss tagt im Juli

Wie Doreen Boßdorf berichtete, ist Genehmigung des Niedergörsdorfer Haushaltes erst im Mai erfolgt. Eine zusätzliche Hauptausschusssitzung zur Vergabe verschiedenster Leistungen wird es deshalb am 14. Juli geben. „Das ist wichtig, weil wir die Vorhaben durch die späte Haushaltsgenehmigung noch nicht beginnen konnten“, so Boßdorf zum Hintergrund. Begonnen werden konnten bisher nur Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Zu den bereits begonnenen Maßnahmen zählen die Dachreparatur der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Blönsdorf oder der Trinkwasseranschluss für die Kegler und Reiter in Seehausen. Darüber hinaus wurde bereits mit den geplanten Risssanierungen im Dorfanger Seehausen, der Straße Hinter den Gärten in Oehna und in der Schulsiedlung begonnen. Geplant sind ebenso Reparaturarbeiten zwischen Kaltenborn und Lindow. „Die Maßnahme ist angeschoben und soll in den Sommerferien erfolgen“, so die Bürgermeisterin zum Stand.

Ebenfalls genutzt werden soll die Ferienzeit erneut in der Blönsdorfer Grundschule, um alte Klassenräume zu sanieren und die Maßnahmen aus dem Digitalpakt umzusetzen. Hierzu wurden in der jüngsten Gemeindevertretersitzung erste Leistungen vergeben. Darunter die Lieferung und Montage von 14 Digitaltafeln sowie sieben Dokumentenkameras zur Visualisierung von Buch-, Heft- und Schreibunterlagen. Weiterhin wurde der Vorbescheid zum Anbau für den Zellendorfer SV bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde beantragt.

Haushaltsdiskussion 2022 soll pünktlich starten

Parallel dazu wird derzeit schon das kommende Haushaltsjahr geschaut. Nachdem die Gemeindevertretung in den vergangenen zwei Jahren eine zeitigere Haushaltsdiskussion gefordert hatte, soll diese für 2022 schon früher starten. Dazu wurde von der Verwaltung ein konkreter Zeitplan erstellt. Dazu teilte die Bürgermeisterin mit, dass die Bedarfsanmeldung der Verwaltung an die Kämmerei bis Ende Mai erfolgt sei. Im nächsten Schritt sollen im August die Ortsvorsteher der 22 Ortsteile als auch die Sportvereine in einer extra Beratung angehört werden. Im Anschluss wird die Kämmerei im September einem ersten Entwurf daraus erstellen. Dann erfolge die Prüfung in den Fachämtern. Die erste Lesung sei laut Doreen Boßdorf für den 10. November geplant. Eine Woche zuvor soll der Entwurf bereits an die Gemeindevertreter gehen. Am 8. Dezember soll dann pünktlich der Beschluss der Haushaltssatzung 2022 gefasst werden.

Von Isabelle Richter