Niedergörsdorf

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Niedergörsdorf will in Zukunft noch enger mit den Nachbarkommunen zusammenarbeiten. Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) schlug den Gemeindevertretern deshalb in der jüngsten Sitzung vor, wieder Mitglied der Arbeitsgemeinschaft (AG) Niederer Fläming zu werden. Laut der Bürgermeisterin könne die Kooperation der Gemeinde viele Vorteile bringen.

Seit dem Jahr 2010 arbeiten die Stadt Jüterbog, das Amt Dahme und die Gemeinde Niederer Fläming als Arbeitsgemeinschaft Niederer Fläming zusammen. Ziel der Kooperation ist die Sicherung der Daseinsvorsorge, um die Region als Wohnort für Familien attraktiv zu gestalten und auf die steigende Zahl an älteren Menschen zu reagieren. Auch Doreen Boßdorfs Vorgänger Wilfried Rauhut hatte anfangs in der AG mitgearbeitet – die Kooperation jedoch aus verschiedenen Gründen wieder beendet. Laut Boßdorf auch, „weil die in der AG geplanten Vorhaben nicht in die Gemeinde Niedergörsdorf passten.“

Kooperation kann Kosten und Zeit sparen

Die Bürgermeisterin will nun aber einen neuen Versuch starten. Eine Mitgliedschaft in der AG Niederer Fläming sei mit Kosten von rund 2.000 Euro im Jahr verbunden. Für Doreen Boßdorf ein überschaubarer Posten. Denn wie die Bürgermeisterin erklärte, würden von den Kosten zeitintensive Aufgaben, wie die Fördermittelakquise, das Stellen von Fördermittelanträgen oder die Abrechnung für den Verwendungsnachweis abgedeckt.

„Ich finde, dass die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen ein wichtiges Instrument zur Sicherung unserer Attraktivität ist. Wenn wir uns gemeinsam an Projekten beteiligen können und über ein geschäftsführende Stelle auch unsere Personalkapazitäten damit schonen können, ist das für uns in der Gesamtheit eine Kosteneinsparung. Insofern könnten wir das ein oder andere Projekt mehr mit Fördermitteln umsetzen“, beschreibt Boßdorf die Vorteile.

Die Gemeindevertreter haben offensichtlich nichts gegen die Pläne einzuwenden. Auf Nachfrage der Bürgermeisterin, ob es Anmerkungen oder Einwände zum Vorhaben gebe, gab es keine Wortmeldung.

Von Isabelle Richter