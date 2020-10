Niedergörsdorf

Die Haushaltsdiskussion für 2021 sollte in der Gemeinde Niedergörsdorf dieses Mal mit einer Prioritätenliste beginnen. Der Grund: Während der Haushaltsdiskussion Ende 2019 wurde der knappe Zeitplan bemängelt. Paul Schuknecht ( SPD) hatte damals unter anderem erklärt, dass die Haushaltsberatung mit den Ortsvorstehern erst im Dezember stattfand. Zudem hatten einige Ortsvorsteher den Entwurf nicht vor der ersten Lesung bekommen. Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) nahm die Kritik an. Die Ortsvorsteherberatung fand in diesem Jahr zwar wegen Corona auch später, aber immerhin schon im August statt. Gemeinsam mit den Bedarfen der Verwaltung, der öffentlichen Einrichtungen und der Einwohner aus den Orten sollte nun schon im Oktober eine daraus erstellte Prioritätenliste die erste Diskussionsgrundlage sein.

Erste Lesung trotzdem für November geplant

In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung erklärte Martina Schlanke jedoch: „Wir sind noch nicht so weit. Wir befinden uns innerhalb der Verwaltung noch im Abstimmungsprozess.“ Zudem müsse man laut der Kämmerin abwarten, wie hoch die Schlüsselzuweisungen des Landes ausfallen. Verzögerungen soll es im Plan trotzdem nicht geben. Schlanke erklärte: „Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir daran arbeiten, den geplanten Termin für die Einbringung des Haushaltes zu halten.“ Die erste Lesung ist für die Gemeindevertretersitzung im November geplant. Der Beschluss über die Haushaltssatzung 2021 soll wie gewohnt im Dezember gefasst werden.

Bürgermeisterin will schon vorab diskutieren

Auch Bürgermeisterin Doreen Boßdorf bedauert, dass die Prioritätenliste nicht schon wie geplant in der jüngsten Sitzung besprochen werden konnte. „Sicherlich ist ja noch genügend Zeit zu diskutieren, aber mir wäre es ganz lieb gewesen, schon über bestimmte Maßnahmen sprechen zu können.“ Dabei sollte es vor allem darum gehen, welche Maßnahmen die Verwaltung für besonders notwendig hält und welche die Gemeindevertreter gerne im Haushalt sehen würden.

Doreen Boßdorf informierte deshalb darüber, dass Gemeindevertreter sich vorab schon in den Fraktionen abstimmen und sich dazu äußern können, welche Maßnahme sie in der Priorität sehen. „Es war ja das Ziel, dass wir die Diskussion offen halten wollen“, so Boßdorf. „Es ist momentan nur einfach so, dass wir noch nicht so konkret sagen können, was wir für Geld zur Verfügung haben.“

Von Isabelle Richter