Altes Lager

Die Gemeinde Niedergörsdorf möchte mit zusätzlichen Projekten bessere Bedingungen für Pflegebedürftige schaffen, damit sie ihren Lebensalltag so lange wie möglich zu Hause in der Heimat verbringen können. Zur Umsetzung kann die Gemeinde Fördermittel beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz beantragen. Mit dem Förderprogramm sollen Maßnahmen zur Stärkung der Pflege vor Ort in den Kommunen gefördert werden. Ziel ist die Unterstützung der Pflege in der Häuslichkeit und die Stabilisierung ambulanter Pflege im Land Brandenburg.

Gezielte Projekte sollen Pflegebedürftigkeit hinauszögern

Um zunächst über den Bedarf in der Gemeinde sowie konkrete Projektideen und Umsetzungsschritte zu sprechen, kamen am Dienstag Mitarbeiter aus der Verwaltung, Gemeindevertreter, Ortsvorsteher, Seniorenbeauftragte sowie Ansprechpartner von der Awo, dem Fläming-Haus und dem Diakonischen Werk Teltow-Fläming zusammen. Mit dabei außerdem die Referentinnen Sabine Tischendorf und Doreen Hickmann.

„Wir wollen, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich selbstbestimmt leben können“, erklärte Doreen Hickmann zum Hintergrund des Programms. Ihr zufolge sind 6,1 Prozent der Brandenburger pflegebedürftig. Die Statistik zeigt, dass dieser Prozentwert bis zum Jahr 2030 weiter ansteigen wird. Durch zielgerichtete Informationen, geeignete Präventionsangebote und fachpflegerische sowie fachärztliche Begleitung kann die Entwicklung einer Pflegebedürftigkeit jedoch hinausgezögert oder sogar verhindert werden. Genau dafür sollen die Gelder zur Verfügung gestellt werden.

Die Gemeinde Niedergörsdorf könnte jährlich 19.700 Euro für Projekte bekommen. So würden etwa Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität oder zur Förderung von Begegnung und Integration gefördert. „Der Eigenanteil für Kommunen in der Haushaltssicherung beträgt zehn Prozent“, so Hickmann weiter zu den Fakten. Das Programm läuft zunächst bis Ende 2022 – wird eventuell aber noch bis 2024 verlängert. Referentin Sabine Tischendorf betonte deshalb: „Wichtig ist, dass Sie das Geld bitte in diesem Jahr noch ausgeben. Es wäre sonst schade, denn Sie haben so gute Ideen.“

Öffentliche Bänke als Begegnungsort

In den einzelnen Gruppen wurden am Dienstag mehrere mögliche Projekte besprochen und am Ende mit einem Punktesystem bewertet. Die Ideen mit dem meisten Zuspruch werden nun weiterverfolgt, sodass eines oder mehrere von der Gemeinde Niedergörsdorf beantragt werden können. Unter den Favoriten landeten zum einen das Aufstellen oder Herrichten von Bänken, die in den Ortsteilen als Begegnungsorte genutzt werden sollen. In einigen Orten sind solche Treffpunkte bereits aus eigener Initiative der Dorfgemeinschaft entstanden.

An anderen Stellen fehlen sie dagegen. Auch ein Kleinbus landete auf den vorderen Rängen. Wie Pflegedienstleiterin Viola Heimke berichtete, sind die Transportkapazitäten des Fläming-Hauses inzwischen begrenzt. Denn die Nachfrage steigt trotz öffentlicher Verkehrsmittel und Rufbus. Der Grund: Sie bedienen nur die Haltestellen. Viele Senioren wollen aber eine Direktverbindung von der Haustür bis zum Zielort, wie etwa einer Veranstaltung. Und wenn es diese nicht gibt, bleiben viele lieber zu Hause. „Die Leute wollen angesprochen und abgeholt werden. Sonst kommen sie nicht“, weiß Viola Heimke aus Erfahrung.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus Sicht von Gemeindevertreter Paul Schuknecht (SPD) müssen die Senioren aber auch erst einmal über die Angebote in Niedergörsdorf informiert werden. Denn wer noch nicht pflegebedürftig ist und Kontakt zum Fläming-Haus hat, erfährt zum Teil gar nicht, welche Veranstaltungen wann und wo in den Ortsteilen stattfinden. Auch dafür könnten Fördergelder eingesetzt werden. Laut Schuknecht wäre beispielsweise eine einfach gestaltete App denkbar. Dabei könne gleichzeitig die Interaktion zwischen Jung und Alt gefördert werden. Denn viele der älteren Einwohner besitzen zwar kein Smartphone – dafür aber oft ihre Angehörigen oder Nachbarn.

Mit ihnen könnten die Senioren dann gemeinsam nachschauen, welche Veranstaltungen anstehen. Laut Paul Schuknecht sei das sinnvoller als einfach nur Flyer zu verteilen. Hauptamtsleiterin Andrea Schütze nahm die ersten Ideen auf. Sie sollen nun mit verschiedenen Verantwortlichen weiter ausgearbeitet werden. Zum Abschluss erklärte sie zufrieden: „Ich denke wir gehen nach dieser Veranstaltung alle mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause. Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“

Von Isabelle Richter