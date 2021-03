Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, ihre Kinder und Jugendlichen gemäß den Vorgaben der Brandenburger Kommunalverfassung zu beteiligen. Die Pandemie hatte die Arbeit zwischenzeitlich erschwert – Stillstand herrscht deshalb aber nicht. Wie der weitere Fahrplan in Sachen Kinder- und Jugendbeteiligung aussieht, erklärte Peter Baade, Jugendkoordinator und ab Juli Amtsleiter für Bildung, Jugend und Sport, im jüngsten Sozialausschuss.

Seit März 2019 befinde man sich zur Entwicklung einer Gesamtkonzeption für die Jugendsozialarbeit bereits im Austausch mit einem externen Partner. Das Angebot wird zu 100 Prozent vom Landkreis Teltow-Fläming gefördert. Laut Peter Baade beschäftige man sich neben der nun gesetzlich festgelegten Kinder- und Jugendbeteiligung auch generell mit dem Thema Jugendsozialarbeit in Niedergörsdorf. „Also, wo stehen wir und wo wollen wir vielleicht mal hin“, so Baade zum Hintergrund.

Ziel sei es, Teilkonzepte für die Arbeit im Jugendclub „Jump“, die mobile Jugendarbeit und die Sozialarbeit an der Schule zu entwickeln. Bisher wurden dazu bereits eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Schulsozialarbeitern und der Blönsdorfer Grundschule getroffen und zwei Leitsätze für Niedergörsdorf entwickelt. Darüber hinaus würden aktuell viele Themen besprochen, die die Kinder- und Jugendbeteiligung betreffen. Zum Beispiel die Gründung eines Kinder- und Jugendbeirates, eines Jugendparlaments oder einer Jugendkonferenz.

Baade will schon die Kleinsten mit ins Boot holen

Ein Extra-Gremium zum Thema sieht Baade in Niedergörsdorf vorerst nicht, weil das in einer großflächigen Gemeinde schwer zu realisieren sei. „Ich finde unseren Ansatz aktuell besser“, so Baade. Aus seiner Sicht müsse man versuchen, alle Altersgruppen frühzeitig einzubeziehen und schon in den Kitas und der Grundschule anfangen, ein demokratisches Verständnis bei den Kindern zu schaffen. Laut Baade sei das wichtig, um den Nachwuchs später für die vielen Ehrenämter in der Gemeinde zu gewinnen.

Das Einbeziehen könnte bereits über kleine Räte in den Kitas anfangen und über Projekttage an der Schule weitergeführt werden. Zudem sei es laut Baade wichtig, „dass man einen Klassenrat hat und die Schülerkonferenzen noch mehr mit ins Boot nimmt“. Auf der anderen Seite müsse es feste Ansprechpartner in den Orten für die Kinder geben, die ihre Fragen beantworten. „Wo können sie Wünsche und Bedürfnisse äußern, wo gibt es Raum darüber zu sprechen und wie werden die Themen weiterbearbeitet“, so Baade.

Jugend soll Rückmeldung zu Wünschen bekommen

Aus den vorgestellten und eingereichten Plakaten und einer Online-Umfrage soll nun eine Prioritätenliste entstehen. Zum weiteren Verlauf erklärte Peter Baade: „Dann müssen wir gucken: Was haben wir im Haushalt, wo müssten noch Rücksprachen mit der Verwaltung erfolgen und was ist so groß, dass wir es erstmal noch schieben müssen.“

Zudem müsse überlegt werden, wie die man den Kindern eine Rückmeldung gibt. Auch Paul Schuknecht (SPD) befürwortete, diese Struktur schnell zu schaffen. „Wir haben festgestellt, dass es sehr kluge Wünsche gibt, auf die wir Erwachsene selber nicht gekommen wären. Deswegen müssen wir den Kindern jetzt zurückmelden, dass die Wünsche angekommen sind und etwas damit geschieht.“

Von Isabelle Richter