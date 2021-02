Niedergörsdorf

Für die Ortsteile Bochow und Rohrbeck werden Tempo-30-Zonen beantragt. Das hat die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Dabei handelt es sich im Ortsteil Bochow um den Bereich Bochow 61 bis 86 sowie Bochow 49 bis 50. Begründet wird der Antrag damit, dass es sich um ein reines Wohngebiet mit Einfamilienhäusern handelt, in dem überwiegend Familien mit Kindern ansässig sind. Des weiteren befinden sich in diesem Abschnitt der Bolzplatz, das Dorfgemeinschaftshaus und die örtliche Feuerwehr.

Ähnliche Voraussetzungen liegen auch im Ortsteil Rohrbeck vor. Dort wird die Tempo-30-Zone für die Straße Am Krähenberg beantragt. Begründet wird der Antrag mit der schmalen Fahrbahnbreite und der besonderen Gefährdung durch entgegenkommende Fahrzeuge sowie der beidseitigen Grundstücksein- und ausfahrten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Darüber hinaus wird der Straßenabschnitt Spechtstraße/Am Krähenberg als Teil der Fläming-Skate genutzt.

Anträge für Altes Lager und Oehna bereits genehmigt

Schon im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Niedergörsdorf mehrere Tempo-30-Zonen beim Straßenverkehrsamt beantragt. Darunter die Straßen Ahornweg, Kiefernweg, Haselnußweg, Birkenweg und Eichenweg in Altes Lager und die Straße Hinter den Gärten in Oehna. Dort hat das Straßenverkehrsamt zugestimmt. Für den Mühlenweg in Niedergörsdorf, die Wittenberger Straße 12a bis f sowie 13 und 14 in Dennewitz und die Karl-Marx-Straße in Danna wurde der Antrag auf eine Tempo-30-Zone dagegen abgelehnt. Ordnungsamtsleiterin Claudia Neumann hatte bereits im Dezember über die Gründe informiert.

Die Entscheidung, ob es sich lohnt, auch in Bochow und Rohrbeck eine Tempo-30-Zone zu fordern, wurde im November zunächst vertagt und im Bauausschuss diskutiert. Die Umsetzung der Anordnungen der bereits genehmigten Zonen in Altes Lager und Oehna soll bald erfolgen. Zunächst müssen die Gemeindevertreter aber erst den Haushalt 2021 beschließen.

Von Isabelle Richter