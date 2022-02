Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf möchte ihre Friedhofssatzung ändern. Dazu wurde nun ein Entwurf erarbeitet. Im Vorfeld der kommenden Gemeindevertretersitzung am 9. März wurde dieser dem Bauausschuss vorgelegt. Eine Empfehlung konnte dieser am Mittwochabend allerdings nicht abgeben. Stattdessen gab es den Vorschlag, dass die Fraktionen gemeinsam mit der Verwaltung einen Kompromiss erarbeiten, da die Kostensprünge an einigen Stellen zu hoch seien.

Hintergrund für die Änderung ist, dass die bestehende Satzung zuletzt 2015 geändert wurde. Die neuen Bestattungsformen der alternativen Begräbnisstätten sind darin bisher ungeregelt. Der Gesetzgeber empfiehlt zudem wegen sich ändernder Ansprüche und Aufwendungen alle zwei bis drei Jahre eine Überarbeitung und Anpassung. In der Friedhofsgebührensatzung sind nun die Gebühren für alternative Begräbnisstätten enthalten. Die gibt es zwar noch nicht in allen Ortsteilen, sollen aber nach und nach auf den Friedhöfen angelegt werden. Darüber hinaus wurden die Gebühren der übrigen Nutzungsformen angepasst. In der Friedhofssatzung wurden unter anderem Änderungen in der Abfallentsorgung, den Liegefristen und der zulässigen Bepflanzung der Grabstelle vorgenommen.

Gemeindevertreter wollen Kosten etwas runterschrauben

Wie Bauaumtsleiter Ron Peterson berichtete, habe man sich bei der Erarbeitung der neuen Satzung an der Nachbarkommune Jüterbog orientiert. Dort war die Friedhofssatzung vor ein paar Monaten geändert worden. Im Vorfeld des Beschlusses gab es längere Diskussionen. Auch in Niedergörsdorf wurde der Satzungsentwurf vom Bauausschuss beanstandet. So sollen mit der neuen Satzung etwa Gebühren für die Trauerhallen fällig werden. An sich kein Grund zur Kritik – Anja Bruckbauer (SPD) ist allerdings der Meinung, dass der Sprung von 0 Euro auf rund 350 Euro zu extrem sei. Susanne Schreiber (SPD) gab zu bedenken, dass die Pflegearbeiten der Gemeinde auf den Friedhöfen weniger umfangreich ausfallen. Als Beispiel nannte sie die reduzierten Mäharbeiten. Mit der neuen Friedhofssatzung müsse außerdem der eigene Abfall künftig „zu Hause“ entsorgt werden, ergänzte Anja Bruckbauer.

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf offen für Änderungen

Wie Ron Peterson bereits in der Vergangenheit erklärt hatte, sollen die Müllsammelplätze aus Kostengründen abgeschafft werden. Susanne Höhne erklärte deshalb: „Die Leute müssen mehr zahlen, bekommen aber weniger Leistung. Das ist schwer zu vermitteln.“ Anja Bruckbauer schlug deshalb vor, eine Kompromisslösung zu erarbeiten, „vielleicht nur mit einer maximalen Steigerung von 50 Prozent“. Hans-Jörg Schütze (Bürgergemeinschaft) unterstützt den Vorschlag. „Hinzu kommt noch, dass man ja gar keine andere Wahl hat“, erklärte er mit einem Augenzwinkern. Er hakte bei der Verwaltung außerdem nach, ob die Gemeinde von den höheren Kosten etwas hat. Ron Peterson verneinte dies. Mit der Anpassung der Satzung würden die Kosten lediglich gedeckt.

Die Verwaltung zeigt sich aber offen für eine Überarbeitung des Entwurfes. Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) erläuterte im Ausschuss: „Das ist eine Kalkulation, die auf der Wirtschaftlichkeit beruht. Weil wir in der Haushaltssicherung sind, müssen wir als Verwaltung die Gebühren kostendeckend ermitteln und so vorlegen.“ Laut Boßdorf könne die Gemeindevertretung „natürlich entscheiden“, ob an dieser Kostenkalkulation noch etwas geändert wird. Der Bauausschuss einigte sich deshalb darauf, dass die Fraktionen und die Verwaltung den Entwurf noch einmal gemeinsam überarbeiten.

Von Isabelle Richter